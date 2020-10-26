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26.10.2020 21:07
Рубрика: Экономика

Город на ощупь

В центре Петербурга установили тактильную карту
Текст: Татьяна Тюменева ( "Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8296)
В Александровском парке Санкт-Петербурга появился уникальный объект - тактильная схема-карта "Город на ладони", выполненная из металла и содержащая объемные изображения двух десятков главных достопримечательностей и архитектурных доминант Северной столицы. Сохранен рельеф местности, включая парковые зоны, улицы и дома. Все это можно потрогать руками. А поясняющий текст дублируется шрифтом Брайля. Идея проекта принадлежит учащимся школы-интерната N 1 имени К.К. Грота (для слепых и слабовидящих детей).

Как пояснила "РГ" заместитель директора школы Ирина Евланова, Александровский парк - один из самых популярных у ее учеников. Именно в нем расположен арт-объект "Мини-город", представляющий собой отдельно стоящие знаковые достопримечательности Петербурга - но в размере в 33 раза меньшем, чем оригиналы. Ребята часто приезжали сюда знакомиться с историей и архитектурой города.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Каким городам нужны высотные здания

Но людям, имеющим проблемы со зрением, необходимо было представить, где именно расположен тот или иной собор или дворец, какие дома его окружают, насколько далеко от него до другой достопримечательности. Помочь им в этом и призвана тактильная карта-схема, проект которой предложили ученицы школы Арина Шилоносова и Маргарита Пилипенко. Наличие такой уличной карты-схемы сделало бы единственный в России парк миниатюр "Мини-город" более доступным для петербуржцев и гостей Северной столицы. А именно доступность городской среды - насущная проблема для слепых и слабозрячих.

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