В Карелии на строящихся Белопорожских ГЭС прорвало дамбу

Чрезвычайная ситуация произошла на строящихся в Кемском районе Белопорожских ГЭС. Прорвало дамбу на ГЭС-2, которая расположена на реке Чиркка-Кемь. Длина прорыва - около 20 метров.

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров на своей странице в соцсети прокомментировал, что слабый участок дамбы привел к размыванию. Он заявил, что ситуация под контролем, населенным пунктам ничего не угрожает.

Это уже второй прорыв дамбы на Белопорожских ГЭС. Первый произошел в марте нынешнего года. Вода затопила помещения и отводящий канал.

Белопорожские ГЭС - первый в Российской Федерации проект, который финансирует новый банк развития, созданный странами БРИКС. Сумма инвестиций - 12 миллиардов рублей. Этот объект входит в план мероприятий по подготовке празднования 100-летия Карелии. ГЭС-1 планировали сдать 30 октября, чуть позже и ГЭС-2. Но теперь сроки по последней будут переносить.

На месте ЧП начнет работать комиссия Ростехнадзора, чтобы выяснить причины аварии и установить ущерб.