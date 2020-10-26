В Петербурге открылась выставка о городе в формате книги художника

В Новом выставочном зале Музея городской скульптуры открылась выставка "Город как субъективность". Групповой проект в формате книги художника.

35 художников из разных городов России создали 35 картин на тему "Город" - каждый в своем жанре, технике и настроении. Участники - корифеи русского современного искусства и молодежь, художники, скульпторы, фотографы, мастера перформанса.

- Два года назад у меня появилась идея сделать такой проект. Я пригласил мастеров разных поколений и мировоззрений, представителей разных графических школ из четырех городов - Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Нижнего Новгорода, - рассказал куратор выставки, петербургский художник Алексей Парыгин. - Предложил авторам несколько технических условий. В частности, обозначил единый для всех размер бумаги и единый формат: каждая композиция - это целостное высказывание, в котором визуальный ряд совмещен с вербальным (текстом, словом, буквой, звуком). Обязательная работа с цветом, ручная печать и авторская доработка каждого листа… По-моему, получилось хорошо.

Издатель Тимофей Марков подчеркнул на открытии выставки, что это большой труд, на создание книги художника ушло два года. Кто-то из авторов начал работать в 2018 году, продолжил в 2019-м, кто-то работал в 2019 и 2020 годах. "Я уже 10 лет занимаюсь такими малотиражными изданиями. Это не коммерческая деятельность. Из 58 экземпляров - боксов проекта "Город" 35 уйдут самим художникам, четыре отложены для музеев. Еще несколько будут переданы нашим спонсорам-благотворителям, которые финансово поддержали этот дорогостоящий и трудоемкий проект. Несколько экземпляров будут проданы на аукционах, а вырученные деньги переданы благотворительным фондам, в частности, фонду "Созидание", который помогает врачам, социально незащищенным людям, инвалидам. Это традиционная для нас практика".

- Это уникальный проект - в формате книги художника. Причем не одного автора, а тридцати пяти, коллективный проект. Он существует в форме книги, представленной в витрине (книга не сброшюрована, это отдельные листы, собранные в папку), и все авторские работы можно рассмотреть в рамочках на стенах зала. Задача инициатора проекта Алексея Парыгина была в том, чтобы собрать интересных авторов, работающих в авторской печати и в жанре книги художника и создать цельное издание, вписывающееся в книжный формат, - сообщила Елена Григорьянц, искусствовед, участник проекта, автор одной из статей каталога.

Книга выйдет всего в 58 экземплярах. К слову, весит она три килограмма. Также выпущен каталог в твердом переплете -128 цветных полос, семь вступительных статей, тираж - 500 экземпляров.

Что представлено

Екатерина Посецельская, Санкт-Петербург, автор работы "Осенний Париж":

- Надо было представить город, который ты любишь, который тебе органичен. Петербург и Париж - два города, которые я очень люблю. Живу в Петербурге и часто бываю - на протяжении последних 30 лет - в Париже. Порой они сливаются у меня в один город. Иногда просыпаешься утром, открываешь глаза и не можешь сразу понять, где ты: похожий свет, особенно осенью, когда пасмурная дождливая погода, смещение ощущений… Моя техника: сначала литография, в два цвета, а сверху - шелкография.

Андрей Корольчук, Санкт-Петербург, автор работы "Город-мираж":

- Я петербуржец, родился в Ленинграде, живу здесь и люблю мой город. Главная идея моей работы: город может быть красивым только тогда, когда в нем живут красивые люди. Конечно, речь идет не только о физической красоте, а красоте внутренней. Человек - создатель города и одновременно его детище. Город - огромный живой организм. Сколько событий происходит в нем одновременно: встречи и расставания, горе и радости, любовь и ненависть, все является его частью. Техника исполнения - цветная литография.

Элла Цыплякова, Санкт-Петербург, автор работы "День/ночь":

- Какой город я выбрала? Похоже на Петербург, но нет привязки к конкретному городу. Я написала: "Утренний город как улей жужжит, поток машин бежит и бежит, трамваи, троллейбусы, катера, весь город куда-то несется с утра… А ночь черной лапой город накрыла, не видно созвездий, но светит луна. Город не может уснуть. Самолеты в небе над крышами песни поют". Техника - линогравюра. Печатная форма (здесь их две, разного цвета) делается на линолеуме.

Сюжет навеян непрерывно пролетающими самолетами в районе, близком к аэропорту, и размышлениями о том, что вдали от города можно рассматривать созвездия на ночном небе, но в черте города их не увидеть. Композиция затевалась двухчастная, поэтому возникла идея также показать жизнь города днем. Для меня город живой. В нем много движения, энергии, звуков в любое время суток.

Фото: Пресс-служба Музея городской скульптуры

Александр Борков, Санкт-Петербург, работа "Рюмка водки":

- "Рюмка водки раскрепощает душу" - эту фразу я взял у нашего ленинградского поэта (ныне московского) Евгения Рейна. Типичный Петербург, городская картинка: не конкретно какой-то район, но можно увидеть черты Петроградки. И два персонажа за рюмкой водки. Вечерняя прогулка: дама с собачкой, кто-то идет мимо светящихся витрин. Домашняя сценка: некто выглядывает в окно, с барышней обнаженной. Наш город прекрасен, роскошен, можно рисовать что угодно. Парадная сторона? Пожалуйста: реки, каналы, мосты, дворцовые ансамбли. Непарадная - дворы-колодцы с брандмауэрами, которых я практически нигде больше не встречал: на Петроградке - одни, на Васильевском - уже другие. Социальные сюжеты, видовые пейзажи - пожалуйста.

Вася Хорст (Москва), автор работы "Дом "Флейта", написал:

- Этот лист - знак протеста против уничтожения ансамбля Зеленограда, жемчужины советского модернизма.

Это призыв художника обратить внимание на современную бездумную перестройку города. Зеленоград - московский город-спутник, строился в начале 1960-х как мечта об идеальной жизни.

Михаил Погарский (Москва) нарисовал дома и написал: "Тут проживает Анна Ивановна, она любит посплетничать, а иногда стреляет в птиц… Здесь живет Петр Алексеевич, по ночам он пьет горькую и поет песни…"

Выставка будет открыта для посетителей до 31 января 2021 года, а затем отправится в Москву, далее - Нижний Новгород, Казань.

Прямая речь

Александр Боровский, искусствовед, заведующий Отделом новейших течений Русского музея:

- Cовременная художественная культура нуждается в книге художника. Но экономика этого жанра такова, что продвигать его могут только энтузиасты с развитым творческим началом. Издатели, для которых книга художника, помимо прочего, - средство самовыражения. В Санкт-Петербурге активно работают минимум два издательства, специализирующихся на подобном формате, разделяющих с книгой художника ее риски и ее драйв. Издательство "Редкая книга из Санкт-Петербурга" культивирует такие качества, как раритетность, библиофильский аристократизм. Конек "Издательства Тимофея Маркова", соавтора проекта "Город как субъективность" - демократизация книги художника. "Город" - в русле этой установки на расширение круга как создателей, так и почитателей книги художника.

Справка "РГ"

Книга художника - популярный формат в современном русском искусстве. Наследует двум традициям: традиции русских футуристов, печатавших свои альманахи на обоях, эпатируя публику разнокалиберным шрифтом и умышленными искажениями в написании слов, и традиции французской Livre d"artiste, где Верлена, Малларме и Бальзака иллюстрировали Пьер Боннар, Жоан Миро и Марк Шагал.

Известные групповые проекты в жанре книги художника последнего времени: "Маяковский Манифест" (2013 год), "ПтиЦЫ и ЦЫфры" (2016), "Русский букварь" (2018).