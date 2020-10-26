В Петербурге убили преподавательницу и отрезали ей палец

В Петербурге в своей квартире на улице Димитрова найдена мертвой 34-летняя преподавательница биохимии одного их технических вузов города, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

У женщины была отрезана фаланга пальца. В правоохранительных органах полагают, что нападавший сделал это, чтобы разблокировать мобильный телефон преподавательницы.

Причина смерти женщины выясняется, но известно, что у нее повреждена шея.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе и причины смерти женщины.