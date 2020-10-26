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26.10.2020 12:21
Рубрика: Культура

В воркутинской шахте прошли съемки фильма о "таджикском Штирлице"

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Фото: vk.com/vorkutaugol Фото: vk.com/vorkutaugol
Фото: vk.com/vorkutaugol

Воркутинская шахта "Заполярная" на один день стала съемочной площадкой. Здесь снимают документальный фильм о Рахиме Бурханове, который в годы Великой Отечественной войны был разведчиком в тылу фашистов.

Фото: Кокорев / РИА Новости
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Рахима Бурханова называли "таджикским Штирлицем". Он - сын известного просветителя Мирзо Абдулвохида Мунзима. Учился в Германии, прекрасно знал немецкий язык. В годы Великой Отечественной войны был советским разведчиком. Победу над Германией Бурханов встретил в Карлсбаде в звании штурмбанфюрера. За службу в тылу врага его наградили орденом Красной Звезды и многочисленными медалями.

Но потом обвинили в измене и приговорили к 10 годам лишения свободы. В Воркуте Рахим Бурханов отбывал срок с 1951 по 1956 годы. Работал инженером на шахте № 26. Здесь он написал таджикско-немецкий разговорник и "Фонетику немецкого языка".

Документальный фильм "История одной семьи" снимает московская телекомпания, режиссер-постановщик Евгений Кожокин, сообщила пресс-служба угольной компании. При съемках в шахте использовали подземный смартфон.

Справка "РГ"

Рахим Бурханов родился 29 июня 1909 года. В 20-е годы учился в Германии. Потом в СССР закончил рабфак в Ленинграде, Московский институт народного хозяйства и Военно-инженерную академию имени Куйбышева.

В 1956 году был реабилитирован и вернулся в Душанбе. Здесь в пединституте основал кафедру немецкого языка. В ноябре 1973 года Рахима Бурханова не стало.

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