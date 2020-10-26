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26.10.2020 10:57
Рубрика: Общество

Эксперты назвали причины переезда россиян в другой регион

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Куда и почему хотят переехать россияне, находящиеся в поиске работы, показало исследование, проведенное интернет-рекрутинговой компанией HeadHunter, сообщает РИА Новости.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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В топ-3 регионов попали Москва (24%), Краснодарский край (18%) и Санкт-Петербург (13%).

Для респондентов Москва привлекательна из-за более высокого уровня зарплаты (85%), Краснодарский край - из-за климатических условий и хорошей экологии (88%), а Санкт-Петербург - из-за комфортной городской среды (61%).

Согласно исследованию, пятая часть россиян (20%) хочет переехать в другой регион страны, более трети (39%) периодически думает об этом, менее трети (31%) не хотят, а 10% не думали об этом или затруднились ответить на вопрос.

Больше всего респондентов, мечтающих переехать в другой регион, живут в Архангельской области, Коми и Якутии (по 50%), а меньше всего - в Москве (6%) и Санкт-Петербурге (7%).

Причиной будущего переезда 53% жителей Архангельской области назвали плохую экологию и некомфортный климат, 62% жителей Коми - низкие зарплаты, а 45% москвичей и петербуржцев - плохую экологию и климат.

Большинство респондентов, не готовых переехать в другой регион страны, объясняют это тем, что их все устраивает в родном регионе (64%), четверть из них говорит, что не хочет уезжать далеко от родственников (26%), а 17% останавливают затраты на переезд и аренду жилья. Большинство тех, кого все устраивает в родном регионе, москвичи (75%).

Исследование проводилось в сентябре - октябре этого года. В нем приняли участие более десяти тысяч соискателей.

В регионах Общество Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад ЮФО Краснодарский край СЗФО Архангельская область СЗФО Республика Коми СЗФО Санкт-Петербург

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