Эксперты назвали причины переезда россиян в другой регион

Куда и почему хотят переехать россияне, находящиеся в поиске работы, показало исследование, проведенное интернет-рекрутинговой компанией HeadHunter, сообщает РИА Новости.

В топ-3 регионов попали Москва (24%), Краснодарский край (18%) и Санкт-Петербург (13%).

Для респондентов Москва привлекательна из-за более высокого уровня зарплаты (85%), Краснодарский край - из-за климатических условий и хорошей экологии (88%), а Санкт-Петербург - из-за комфортной городской среды (61%).

Согласно исследованию, пятая часть россиян (20%) хочет переехать в другой регион страны, более трети (39%) периодически думает об этом, менее трети (31%) не хотят, а 10% не думали об этом или затруднились ответить на вопрос.

Больше всего респондентов, мечтающих переехать в другой регион, живут в Архангельской области, Коми и Якутии (по 50%), а меньше всего - в Москве (6%) и Санкт-Петербурге (7%).

Причиной будущего переезда 53% жителей Архангельской области назвали плохую экологию и некомфортный климат, 62% жителей Коми - низкие зарплаты, а 45% москвичей и петербуржцев - плохую экологию и климат.

Большинство респондентов, не готовых переехать в другой регион страны, объясняют это тем, что их все устраивает в родном регионе (64%), четверть из них говорит, что не хочет уезжать далеко от родственников (26%), а 17% останавливают затраты на переезд и аренду жилья. Большинство тех, кого все устраивает в родном регионе, москвичи (75%).

Исследование проводилось в сентябре - октябре этого года. В нем приняли участие более десяти тысяч соискателей.