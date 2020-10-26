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26.10.2020 12:06
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи рассказал о важности расширения сотрудничества с ДОМ.РФ

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Москве состоялась рабочая встреча гендиректора ДОМ.PФ Виталия Мутко и главы РА Мурата Кумпилова. Обсуждались вопросы сотрудничества с компанией для развития жилищного строительства в республике.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

Глава Адыгеи поблагодарил Виталия Мутко за поддержку инициатив региона и отметил важность конструктивного взаимодействия с федеральным центром в решении значимых задач, связанных с жилищным строительством и развитием городской среды в регионе.

Фото: Пресс-служба главы РА
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Руководитель ДОМ.РФ Виталий Мутко выразил заинтересованность в сотрудничестве с регионом и сообщил о потенциале инструментов компании для проведения в республике государственной жилищной политики.

- Наша компания как финансовый институт развития в жилищной сфере ставит перед собой задачу обеспечить доступность жилья и стабильность ипотечного рынка. Для достижения этих целей в Адыгее мы предлагаем запустить льготную ипотеку с субсидированием ставки для отдельных категорий жителей региона, наладить сотрудничество по проектному финансированию. Специалисты Банка ДОМ.РФ готовы помогать застройщикам Адыгеи, - сказал Виталий Мутко.

Руководитель ДОМ.РФ также предложил региону рассмотреть программу вовлечения неэффективно используемых федеральных земель в оборот, что помогает развитию жилищного строительства.

Мурат Кумпилов отметил, что республиканские органы власти нацелены на дальнейшее развитие жилищного строительства, выполнение задач, которые ставит президент страны по реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Глава Адыгеи обратил внимание на то, что для достижения целевых показателей необходимо эффективное использование всех возможностей, которые предоставляет федеральный центр, в том числе и компания ДОМ.РФ.

- Мы видим, что и в переходе на новый механизм финансирования строительных проектов, и в ипотечном кредитовании, и в освоении неиспользуемых земель у нас есть хорошие возможности для дальнейшего развития. Считаю крайне важным расширять сотрудничество с ДОМ.РФ. Программы компании, ее опыт помогут решить жилищный вопрос многим жителям Республики Адыгея, - отметил Мурат Кумпилов.

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