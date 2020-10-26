Ученые подтвердили наличие воды на Луне

Американские исследователи заявили об идентификации молекулярной воды, которая содержится на лунной поверхности.

Информация опубликована журнале Nature Astronomy. В результате исследования, проведенного с помощью спектрометра стратосферной обсерватории SOFIA, обнаружена спектральная сигнатура H 2 O, нехарактерная для гидроксильных соединений в минералах. Полученные результаты подтверждают присутствие воды в высоких южных широтах.

Также специалисты из Департамента астрофизических и планетарных наук Колорадского университета и других американских университетов исследовали так называемые холодные ловушки с температурой минус 180 градусов Цельсия, в которые не попадают солнечные лучи и в которых может находится замороженная вода.

По расчетам ученых, водяной лед может находится на 40 000 квадратных километров лунной поверхности. Причем выше всего его концентрация будет в таких кратерах как Шеклтон и Шумейкер, расположенных у южного полюса спутника Земли.

По мнению исследователей, вода на Луну могла попадать с кометами и астероидами, и ее можно использовать для питья, производства ракетного топлива и других нужд.