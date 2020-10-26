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26.10.2020 21:24
Рубрика: Общество

Ученые подтвердили наличие воды на Луне

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американские исследователи заявили об идентификации молекулярной воды, которая содержится на лунной поверхности.

Фото: roscosmos.ru
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Информация опубликована журнале Nature Astronomy. В результате исследования, проведенного с помощью спектрометра стратосферной обсерватории SOFIA, обнаружена спектральная сигнатура H2O, нехарактерная для гидроксильных соединений в минералах. Полученные результаты подтверждают присутствие воды в высоких южных широтах.

Также специалисты из Департамента астрофизических и планетарных наук Колорадского университета и других американских университетов исследовали так называемые холодные ловушки с температурой минус 180 градусов Цельсия, в которые не попадают солнечные лучи и в которых может находится замороженная вода.

По расчетам ученых, водяной лед может находится на 40 000 квадратных километров лунной поверхности. Причем выше всего его концентрация будет в таких кратерах как Шеклтон и Шумейкер, расположенных у южного полюса спутника Земли.

По мнению исследователей, вода на Луну могла попадать с кометами и астероидами, и ее можно использовать для питья, производства ракетного топлива и других нужд.

Общество Космос Общество Наука

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