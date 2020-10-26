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26.10.2020 17:54
Рубрика: Происшествия

В центре Сочи начали сносить восемь незаконных этажей самостроя

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Сочи Фото: Пресс-служба администрации Сочи
Фото: Пресс-служба администрации Сочи

В центре Сочи на Курортном проспекте, 71 продолжается демонтаж незаконно построенного объекта. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в мае 2012 года там было выдано разрешение на строительство пятиэтажного здания общей площадью более шести тысяч квадратных метров. Однако уже через три месяца на этом земельном участке возвели восьмиэтажный объект с цокольным этажом.

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
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"Сразу же был составлен соответствующий акт, документы были направлены на дальнейшее рассмотрение. Несмотря на судебные разбирательства, застройщик продолжил возведение объекта, - рассказал заместитель начальника управления муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. - К январю 2015 года, когда судом было принято решение о демонтаже незаконно надстроенных этажей, на участке был уже 13-этажный объект".

Нескольких лет застройщик не исполнял решение суда, здание все эти годы стояло недостроенным. В сентябре этого года администрация Сочи заключила договор цессии с подрядной организацией на демонтаж незаконных этажей самостроя.

"На объекте работает бригада из 12 человек, два мини-погрузчика и экскаватор, - объяснил директор МУП "СтройПроектСервис" Константин Дзеранов. - На отдельные виды работ привлекаются краны различной грузоподъемности. Завершить разбор конструкций планируется через три-четыре месяца".

Всего до конца года в Сочи будут снесены примерно 20 объектов незаконного капитального строительства. Для безопасности горожан и гостей курорта, планирующих приобрести недвижимость в Сочи, на сайте открытого правительства Краснодарского края размещена информация обо всех объектах, самовольно построенных на территории города. Этот реестр регулярно пополняется.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Снос незаконных построек в России

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