В Ростове умер главврач больницы, где за сутки скончались 13 пациентов

Новости

Песков назвал новой инициативой заявление Путина по ДРСМД 14:00
Курсанта, задержавшего в одиночку преступника, наградили медалью 13:50
Собянин открыл пятый резервный госпиталь в Москве 13:45
Голливуд снимает в Финляндии первый фильм на тему клонирования 13:34
В Кремле заявили о неуместности конкуренции в карабахском урегулировании 13:31
Лжецелители выманили у подростка ценности на 2 миллиона рублей 13:27
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро 13:27
Названа стоимость самой дорогой в Москве "однушки" 13:24
В Кремле не стали давать советов Лукашенко 13:21
Путин предложил проверить комплексы США и НАТО в Европе 13:20
В новой Москве раскопали сооружения 200-летней давности 13:16
В Латвии заключенным разрешили посещать похороны родственников 13:11
В Нижнем Тагиле ритуальщик попытался скрыть тело жертвы в чужой могиле 13:02
Пласидо Доминго пригласили принять участие в заседании Совета по культуре 13:01
Сотрудника склада в Подмосковье задержали за кражу 164 мобильных телефонов 13:00
И.о. главы Киргизии объявил, что намерен уйти в отставку 12:59
Турецкая лира упала до очередного исторического минимума 12:55
Китай вводит санкции в отношении ряда американских компаний 12:37
В московском метро пассажир нанес тяжелую травму полицейскому 12:34
Чилийцы проголосовали на референдуме за создание новой конституции 12:23
Белорусский и российский фильмы номинированы на премию Европейской академии 12:21
В Финляндии хакеры похитили личные данные пациентов 12:12
Минобрнауки опровергло слухи о принудительности вакцинации в вузах 12:12
Мошенник в Москве выманил ювелирные изделия на 800 тысяч рублей 12:09
Кабмин утвердил план по развитию водородной энергетики до 2024 года 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
26.10.2020 13:55
Рубрика: Общество

В Ростове умер главврач больницы, где за сутки скончались 13 пациентов

Текст: Елена Мелихова

В Ростове-на-Дону на 60-м году жизни скончался главный врач городской больницы № 20 Юрий Дронов. Официальное сообщение об этом появилось на сайте Законодательного Собрания Ростовской области.

Росздравнадзор проверит информацию о смерти 13 пациентов на ИВЛ

Печальную известность возглавляемое им медучреждение получило на днях, когда СМИ распространили информацию о том, что в больнице за сутки умерли 13 пациентов из-за нехватки кислорода. Эта информация проверяется. В Ростов-на-Дону для этого приезжала глава Роспотребнадзора.

Юрий Дронов и сам перенес COVID-19. Но проходил лечение не в возглавляемом им лечебном учреждении, а в областной клинической больнице № 2. По некоторым данным, у него было 90-процентное поражение легких. А смерть наступила от осложнений на сердце. Однако пока еще не готово заключение патологоанатомов.

Вся трудовая биография Юрия Дронова связана с донской медициной. Он прошел путь от врача интерна кардиологического отделения БСМП № 2 г. Ростова-на-Дону до главного врача Ростовской городской больницы № 20, которой руководил последние 11 лет.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО ЮФО Ростовская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро
Вакцину "Спутник V" теперь производят три фармпредприятия
Способное достроить "Северный поток-2" судно отправилось к месту работ
Премьер Японии пообещал поставить точку в территориальном споре с Россией
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии