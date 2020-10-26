В Ростове умер главврач больницы, где за сутки скончались 13 пациентов

В Ростове-на-Дону на 60-м году жизни скончался главный врач городской больницы № 20 Юрий Дронов. Официальное сообщение об этом появилось на сайте Законодательного Собрания Ростовской области.

Печальную известность возглавляемое им медучреждение получило на днях, когда СМИ распространили информацию о том, что в больнице за сутки умерли 13 пациентов из-за нехватки кислорода. Эта информация проверяется. В Ростов-на-Дону для этого приезжала глава Роспотребнадзора.

Юрий Дронов и сам перенес COVID-19. Но проходил лечение не в возглавляемом им лечебном учреждении, а в областной клинической больнице № 2. По некоторым данным, у него было 90-процентное поражение легких. А смерть наступила от осложнений на сердце. Однако пока еще не готово заключение патологоанатомов.

Вся трудовая биография Юрия Дронова связана с донской медициной. Он прошел путь от врача интерна кардиологического отделения БСМП № 2 г. Ростова-на-Дону до главного врача Ростовской городской больницы № 20, которой руководил последние 11 лет.