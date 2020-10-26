В Волгограде возбудили дело против стрелявшего по подросткам мужчины

Следственным отделом по Ворошиловскому району СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Его подозревают в покушении на убийство двух и более лиц.

Как сообщили "РГ" в региональном управлении следственного комитета, конфликт между подозреваемым и компанией подростков 13-15 лет произошел на улице Ростовской во дворе одного из домов. Мужчина решил наказать ребят за то, что они, как показалось подозреваемому, нагрубили ему. В своей квартире на пятом этаже он взял охотничье ружье, зарядил его дробью, вышел на балкон и стал производить прицельные выстрелы в сторону молодежи.

- Школьники успели разбежаться. Но двое из них все же получили незначительные повреждения - ссадины головы, рук и ног. В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в ведомстве.

К слову, установлено, что огнестрельное оружие официально зарегистрировано на стрелка.