В Волгограде возбудили дело против стрелявшего по подросткам мужчины

Новости

Роналду нарушил протокол по противодействию коронавирусу 11:15
В Москве зарегистрировано 5224 новых случая COVID-19 11:09
Вакцину "Спутник V" теперь производят три фармпредприятия 11:07
Бирюков: Цифровизация электросетей Москвы завершится к 2023 году 10:56
Володин назвал приоритеты Госдумы в пандемию 10:54
СК предъявил обвинение замруководителя Московской таможни Цуканову 10:39
США продолжают угрожать Турции в связи с испытаниями С-400 10:36
Нет равных: генеральный конструктор рассказал о новом двигателе Су-57 10:22
Премьер Японии пообещал поставить точку в территориальном споре с Россией 10:17
В Подмосковье ликвидирована нарколаборатория 09:37
Более 1,4 миллиона москвичей открыли доступ к электронным медкартам 09:29
Еще 2681 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:13
Тюменские медики приняли роды на борту вертолета 09:02
Большинство работодателей судят соискателей по внешности 08:58
В Екатеринбурге загорелся магазин на первом этаже жилого дома 08:43
На Камчатке возбудили дело о гибели рабочего на руднике 08:38
Московские дерматологи ответят на 100 вопросов про псориаз 08:26
Генсек ООН оценил договоренность о прекращении огня между Ереваном и Баку 08:22
В Роспотребнадзоре назвали способ противостоять COVID-19 07:18
Назван способ восстановить обоняние после COVID-19 06:48
В Сингапуре участников крупных мероприятий протестируют на коронавирус 06:35
На "Иннопром онлайн" обсудят инновации в фармацевтике и медицине 05:44
В Японии впервые за агрессивную езду арестовали велосипедиста 05:39
Пять человек из окружения Пенса заразились коронавирусом 05:07
Бут не исключил гражданской войны после выборов президента в США 04:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
26.10.2020 10:26
Рубрика: Происшествия

В Волгограде возбудили дело против стрелявшего по подросткам мужчины

Текст: Елена Мелихова (Волгоград)

Следственным отделом по Ворошиловскому району СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Его подозревают в покушении на убийство двух и более лиц.

Фото: iStock
Водитель расстрелял пешехода за то, что тот медленно переходил улицу

Как сообщили "РГ" в региональном управлении следственного комитета, конфликт между подозреваемым и компанией подростков 13-15 лет произошел на улице Ростовской во дворе одного из домов. Мужчина решил наказать ребят за то, что они, как показалось подозреваемому, нагрубили ему. В своей квартире на пятом этаже он взял охотничье ружье, зарядил его дробью, вышел на балкон и стал производить прицельные выстрелы в сторону молодежи.

- Школьники успели разбежаться. Но двое из них все же получили незначительные повреждения - ссадины головы, рук и ног. В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в ведомстве.

К слову, установлено, что огнестрельное оружие официально зарегистрировано на стрелка.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

Интервью председателя ВАК Владимира Филиппова "Российской газете". Главное
Способное достроить "Северный поток-2" судно отправилось к месту работ
Премьер Японии пообещал поставить точку в территориальном споре с Россией
Иркутский губернатор Игорь Кобзев заболел коронавирусом
Спутник "Глонасс-К" успешно выведен на расчетную орбиту
Телефонные мошенники: когда надо сразу бросать трубку
ВС разъяснил, что родители должны отвечать рублем за преступления детей