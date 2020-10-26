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26.10.2020 12:28
Рубрика: Происшествия

Жителя Сочи задержали за хранение 9,5 кг героина

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи сотрудники уголовного розыска местного линейного управления МВД России на транспорте УТ МВД Росси по ЮФО с Росгвардией задержали местного жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

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По версии следствия, злоумышленник покупал оптовые партии наркотиков для сбыта. В его дом в Хостинском районе Сочи полицейские обнаружили восемь свертков и пять контейнеров с кристаллообразным веществом бежевого цвета. По заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством героином общей массой более 9,5 килограмма.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.

В ходе обысков у задержанного также изъяты весы, упаковочный материал, оборудование для фасовки наркотиков и денежные средства, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Кроме того, на экспертизу направлено еще около полутора килограммов веществ растительного и синтетического происхождения.

"В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с наркотиками

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