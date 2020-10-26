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26.10.2020 11:11
Рубрика: Власть

Для школьников Югры на время каникул подготовили 867 развивающих программ

Текст: Елена Панова
В Югре в осенние каникулы будет действовать в общей сложности 867 специальных программ дополнительного образования - от мастер-классов и конкурсов до занятий дискретной математикой и цифровыми технологиями.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эти данные были озвучены в ходе очередного прямого эфира в Instasgram главы округа Натальи Комаровой. Показательно, что губернатор провела его вместе с многодетными мамами Верой Габак, Татьяной Келиповой и Юлией Русиновой.

Отметим: онлайн-встреча с югорчанами была полностью посвящена тому, чем займутся дети в каникулы и как обеспечить их безопасность в этот период.

К эфиру были подключены специалисты и эксперты, чтобы родители могли получить подробную информацию по развивающим программам из первых уст.

- Нам в первую очередь необходимо создать условия, чтобы после каникул дети вернулись в образовательные организации здоровыми, - подчеркнула Наталья Комарова, предваряя эфир.

Фото: iStock
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Кстати: в этом году впервые для всех школьников округа пройдут обучающие "Инженерные каникулы", их организовали специалисты детского технопарка "Кванториум" из Нефтеюганска.

- Сегодняшний дистанционный формат работы вынужденный, но это и реальный шанс для каждого ребенка получить новые знания и опыт. Границы стерты, и уже не так важно, где находится педагог, - отметил замдиректора по дополнительному образованию регионального молодежного центра Андрей Сакаро.

Для участия в осенних "Инженерных каникулах" пригласили учеников 41 школы Югры, в которых действуют центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

Кроме того, 14 октября в Югре стартовала тематическая смена по передовым направлениям дискретной математики, информатики и цифровых технологий "Программирование и основы науки о данных". В ней уже участвуют 300 школьников из 14 муниципалитетов региона.

- Наш проект "Дата-кампусы" - устойчивый тренд, который развивается, благодаря министерству образования России и правительству Югры, - рассказал в ходе эфира гендиректор федеральной организации "Открытое образование" Александр Попов. - Ребята строят системы искусственного интеллекта, пробуют свои силы в построении действующих моделей машинного обучения. Иными словами, пробуют себя в самых передовых направлениях сегодняшнего развития страны в целом.

Фото: iStock
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Об опыте организации дистанционных каникул рассказала замдиректора центра дополнительного образования "Перспектива" Ирина Захарова из Ханты-Мансийска. В онлайн-режиме центр проводит тематические смены, включающие в себя как прямые видеотрансляции, так и запись занятий, мастер-классов, конкурсов, викторин. Кроме того, специалисты организуют программу "Онлайн-каникулы-2020".

- На YouTube-канале продолжит работу программа, которая успешно стартовала в период летних каникул и получила массу положительных отзывов. Она рассчитана на детей от 5 до 17 лет. Ресурс доступен для всех жителей региона, - подчеркнула Ирина Захарова.

Участники прямого эфира обсудили и такую важную составляющую нынешних каникул, как безопасность из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

Руководитель Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева отметила, что прививки детям против коронавирусной инфекции не предусмотрены. Дети, как правило, переносят инфекцию либо в легкой форме, либо бессимптомно. При этом школьникам, которые оказались в общественном транспорте без маски, обязательно должны будут ее выдать.

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