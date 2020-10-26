Ямал вошел в десятку регионов России по рождаемости и стал первым в УрФО

Коэффициент рождаемости на Ямале на тысячу жителей составил 12,7. По этому показателю регион стал лидером в Уральском округе и занял седьмую строчку в России.

Как отмечают специалисты, этот результат - следствие целенаправленной политики региона по поддержке семьи и созданию благоприятных условий для рождения детей.

Так, за первое полугодие на Ямале родилось больше 3400 малышей, что на 2,9 процента больше, чем в прошлом году за тот же период. Показательно, что две трети из них - вторые и последующие дети в семьях. А таким трендом в стране могут похвастаться всего десять регионов из 85.

"Российская газета" не раз писала о том, как много делается для семей на Ямале. Некоторые меры можно считать беспрецедентными и единственными в России. Так, на Ямале сегодня выплачивается региональный материнский капитал в 500 тысяч рублей за третьего и всех последующих детей. Сумма регионального материнского капитала за второго ребенка составляет 150 тысяч рублей. С учетом всех федеральных и региональных выплат ямальские многодетные семьи получают самую большую в стране поддержку - около 3,5 миллиона рублей: это сумма всех маткапиталов и субсидий.

В сложное время пандемии губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил о выплате семьям с детьми по 30 тысяч рублей из средств регионального материнского капитала. Изначально эти деньги предназначались для улучшения жилищных условий или медицинского обслуживания. Но из-за сложившейся ситуации с коронавирусом власти Ямала решили, что часть этих денег семьям может оказаться нужнее в экономически сложное время. На что потратить 30 тысяч, семьи решают сами, отчитываться за них не нужно. Кроме того, в феврале этого года пособие на детей от 3 до 7 лет в семьях с низкими доходами было увеличено сразу в восемь раз - с 1038 рублей до 8350 рублей. Отметим: меры поддержки для семей всех категорий - один из главных приоритетов социальной политики на Ямале.

Так, Ямал - один из немногих регионов России, где младенцы при выписке из роддома получают целый гардероб одежды. В подарок входит большой комплект вещей. Как шутят на Ямале, чтобы карапуз мог ни в чем себе не отказывать. В списке значатся матрас, простыня, одеяло, пеленки, два комбинезона - зимний и демисезонный, ползунки, пять боди, три комбинезона-слипа, три шапочки, подгузники, прорезыватель для зубов и т. д. Всего в перечне - 47 наименований. Интересно, что на подарке изображены умки - белые медведи. Причем коробка сделана с таким учетом, чтобы могла послужить еще и люлькой.

Кроме того, на Ямале компенсируется перелет к месту отдыха многодетным семьям: всем детям билет стоит 2500 рублей туда и обратно один раз в год. Инициатором введения этой меры стал глава Ямала Дмитрий Артюхов. Она решила давнюю проблему, когда многодетным семьям сложно было вылететь в отпуск всем вместе.

Конечно, далеко не все меры поддержки носят исключительно материальный характер.

- Лучшие ямальские семьи ежегодно успешно участвуют во Всероссийском конкурсе "Семья года". С этого года активно внедряются онлайн-формы проведения семейных мероприятий, в соцсетях периодически запускаются тематические социальные акции и конкурсы, - рассказала "РГ" начальник отдела окружного департамента социальной защиты населения Диана Саранчина.

Безусловно, все мероприятия в конечном итоге направлены на формирование позитивного образа семьи и поддержку ямальцев, воспитывающих детей. И очевидно, что по уровню рождаемости регион будет среди лидеров в России и дальше.