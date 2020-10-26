На "Иннопром онлайн" обсудят инновации в фармацевтике и медицине

На универсальной промышленной платформе "Иннопром" в ходе очередной трансляции сессии мнениями обменяются отечественные производители, занятые разработкой препаратов и технологий.

Речь пойдет о мерах господдержки для реализации инновационных продуктов, поэтому спикером станет представитель Минпромторга России. Среди вопросов для обсуждения - влияние пандемии на отношение к инновациям со стороны бизнеса и регуляторов. Экспертами выступят представитель кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково", ученые и главы крупных фармацевтических компаний.

Трансляцию можно услышать в прямом эфире 26 октября в 14 часов. Просмотр доступен для всех на сайте проекта.

Генеральный партнер проекта "Иннопром онлайн" - правительство Свердловской области.