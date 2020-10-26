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26.10.2020 21:03
Рубрика: Общество

Скользкая лыжня

Вслед за сыном меценат забрал из спортшколы и подаренный ей инвентарь
Текст: Михаил Пинкус ( "Российская газета", Челябинская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8296)
В городе Копейске Челябинской области разгорелся нешуточный скандал из-за оборудования, когда-то подаренного предпринимателем спортивной школе N 7, а теперь вывезенного вопреки увещеваниям тренера и детей.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В городе заговорили, что, проиграв выборы, кандидат в депутаты решил отыграться на детях. Николай Крюков, руководитель одной из управляющих компаний Копейска, с этим не согласен. "Эта история не имеет к выборам никакого отношения, - заявил корреспонденту "РГ" меценат. - Она началась еще в 2017 году, когда мэрия Копейска обратилась ко мне за помощью в создании лыжной секции.

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В подтверждение своих слов он представил три письма за подписью экс-заместителя главы Копейска Владимира Бисерова, в которых чиновник, ссылаясь на нехватку бюджетных ресурсов, просит его отремонтировать выделенные под секцию помещения на стадионе "Химик", приобрести оборудование для подготовки лыжной трассы, а также выделить людей и технику для расчистки ее стартовой зоны.

- Я сам спортсмен, сын занимается лыжами. Конечно, откликнулся, - рассказывает меценат. - Своими руками к ремонту приложился, кучу литературы изучил про спортивное оборудование, прежде чем что-то купить. А потом выяснилось, что принять в дар проведенный ремонт в мэрии не могут - только стройматериалы.

В итоге, по выражению дарителя, ему пришлось пройти семь кругов ада, добиваясь изменения в устав МУ "Спортивные сооружения", чтобы провести приемку ремонта, а потом еще и выбивать в мэрии ставку тренера. А когда выяснилось, что и приобретенное для спортшколы оборудование в мэрии на баланс не поставили, меценат и вовсе заподозрил неладное. И после долгой переписки с властями обратился в контрольно-счетную палату с требованием провести ревизию, которая установила, что часть оборудования в спортивной школе бесследно пропала. И куда оно делось, никто разбираться не хочет.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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- Без комментариев, - отрезал на вопросы "РГ" заместитель директора МУ "Спортивные сооружения" Александр Марусин, который ранее сообщил одному из информагентств, что все приобретенное для спортшколы оборудование - непрофильное, а потому и поставить его на баланс в его учреждении не могли.

В мэрии города отвечают на вопросы философски: поскольку прав на это имущество предприниматель муниципалитету не передавал, то у них ничего и не пропало.

Как выяснилось, оставшийся инвентарь меценат решил передать расположенной на том же стадионе "Химик" частной спортивной секции.

 Когда выяснилось, что оборудование для спортшколы в мэрии на баланс не поставили, меценат и вовсе заподозрил неладное 

- Спортшкола N 7 ни разу не приняла участия в каких-то значимых соревнованиях, - объясняет свое решение Николай Крюков. - Своего сына я перевел в специализированную спортшколу Челябинска, где в этом году он занял второе место на первенстве Челябинской области по лыжным гонкам.

Отцовские чувства, конечно, понятны. Но подарить детям, а потом отобрать - по меньшей мере некрасиво. Не лучше выглядит в этой ситуации и мэрия. Уж если решила открыть секцию, то будь добра контролировать, как она работает. Иначе меценаты десять раз подумают, прежде чем подарить что-то муниципальным учреждениям.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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