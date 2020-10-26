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26.10.2020 15:34
Рубрика: Общество

Свердловским школам порекомендовали продлить каникулы до двух недель

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

В Свердловской области 27 октября вступают в силу новые ограничения, связанные с COVID-19. Документ подписал в понедельник губернатор Евгений Куйвашев, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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- Как я уже говорил, к сожалению, после начала учебного года школы ожидаемо становятся очагами распространения вирусов и инфекций. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в Свердловской области я принял решение рекомендовать продлить осенние каникулы еще на неделю. Окончательное решение будут принимать власти на местах, однако, я считаю, это необходимым для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Помимо увеличения продолжительности школьных каникул до 14 дней, есть и другие поправки. Так, спортивные мероприятия в закрытых помещениях теперь будут проходить без зрителей. А вузам, колледжам, техникумам и училищам посоветовали перейти на дистанционное обучение.

В оперштабе уточнили, что официальные, культурные мероприятия в спортивных сооружениях, а также физкультурные мероприятия на открытом воздухе по-прежнему проводить будут при условии зрительской наполненности на пятьдесят процентов.

В указе также говорится о продлении режима самоизоляции для людей старше 65 и тех, у кого есть хронические заболевания, до 9 ноября.

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Свердловской области выявлен 281 случай коронавируса. Общее количество зафиксированных случаев с начала пандемии составляет 34 782. Еще 185 человек справились с болезнью, общее количество выздоровевших составляет 26 763 человека. Всего в результате COVID-19 скончались 743 уральца.

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