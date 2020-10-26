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26.10.2020 09:02
Рубрика: Общество

Тюменские медики приняли роды на борту вертолета

Текст: Татьяна Воробьева

Медики тюменского Центра медицины катастроф приняли роды на борту вертолета при экстремальных погодных условиях.

Вызов поступил из деревни Осиновская. Этот крошечный населенный пункт в Вагайском районе фактически отрезан от "большой земли": с трех сторон он окружен заболоченными лесами, а дорога всего одна и то грунтовка. У беременной местной жительницы на 34 неделе началось кровотечение - каждая минута была на счету.

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Было решено экстренно эвакуировать пациентку в перинатальный центр Тобольска. Почти при нулевой видимости вертолет приземлился в деревне. К этому времени, как рассказала Тамара Шаргина, пресс-секретарь ОКБ №1, фельдшер местного ФАП все организовал и подготовил женщину к транспортировке.

На борту роженицу ждала бригада специалистов: акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог и медсестра. Как только вертолет взмыл в воздух - у женщины начались схватки.

"Роды были не первые, все развивалось очень быстро. Медики в экстремальных условиях помогли мальчику появиться на свет, - сообщили в пресс-службе медучреждения. - Мама пообещала назвать его Юрием, в честь командира воздушного судна Юрия Чечулина".

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