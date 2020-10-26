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26.10.2020 08:43
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге загорелся магазин на первом этаже жилого дома

Текст: Екатерина Призова
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Сегодня около восьми утра в экстренные службы Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре в жилой десятиэтажке: полыхал магазин на первом этаже.

"Загорелась готовая продукция в разгрузочной зоне, была угроза распространения пламени на торговый зал, - сообщил Сергей Степанов, начальник дежурной смены службы пожаротушения. - Благодаря четким и слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседнее помещение".

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ЧП произошло в доме на улице Куйбышева. По оперативной информации пресс-службы главка МЧС Свердловской области, площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.

"Из магазина самостоятельно эвакуировались четыре работника, посетителей не было. Информации о пострадавших не поступало", - рапортует МЧС.

В 08:43 пожар был локализован, в 08:44 ликвидировано открытое горение. Идет проливка и разборка сгоревших конструкций.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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