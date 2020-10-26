В Нижнем Тагиле ритуальщик попытался скрыть тело жертвы в чужой могиле

Житель Нижнего Тагила обвиняется в нанесении смертельных травм своему знакомому и попытке скрыть его тело в чужой могиле.

Вечером 12 октября фигурант, работающий в похоронном агентстве, с приятелем шли домой, чтобы выпить. На улице они встретили незнакомого им на тот момент мужчину, у которого при себе тоже было спиртное. Они предложили случайному прохожему присоединиться к ним, тот согласился, и втроем они отправились в квартиру подозреваемого.

Застолье закончилось конфликтом и поножовщиной: обвиняемый нанес своему оппоненту - тому самому ранее незнакомому мужчине - несколько ножевых ранений. "Возможной причиной стало использование потерпевшим в общении неприемлемых для представителей криминальной среды выражений", - рассказал пресс-секретарь главка МВД области Валерий Горелых. Третий участник посиделок (он проходит по делу как свидетель) несколько раз предлагал вызвать "скорую", но хозяин квартиры, опасаясь последствий, не позволил ему этого сделать.

"Через непродолжительное время потерпевший скончался. Тогда обвиняемый решил спрятать его тело, воспользовавшись, что называется, "служебным положением": он подогнал к подъезду катафалк, пока никто не видел, перенес в него погибшего мужчину и вывез на кладбище в Пригородный район. Здесь, на одном из заброшенных захоронений, он закопал тело", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

44-летнему ритуальщику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ, он заключен под стражу. "Протокол явки с повинной от подозреваемого поступил в дежурную часть в минувшую пятницу, в 22.30. Чтобы смягчить себе наказание, местный житель решил сотрудничать с сыщиками МВД и следователями СКР", - отметил полковник Горелых. В рамках расследования уголовного дела фигурант указал место, где спрятал останки.

По данным полиции, тагильчанин уже был судим ранее: в декабре 2011 года он освободился из колонии Каменск-Уральского, где отбывал срок за причастность к кражам, а в 2017 году привлекался к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов).