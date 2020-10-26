Режим ЧП в Испании может быть продлен до 9 мая

Премьер-министр Испании Педро Санчес рассчитывает, что Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) продлит введенное накануне чрезвычайное положение ("режим тревоги") сразу до 9 мая. На голосование этот вопрос будет вынесен в течение ближайших двух недель.

По закону, власти пиренейского королевства имеют право ввести режим ЧП только на 15 дней, затем для его продления требуется одобрение депутатов. Весной, когда из-за пандемии коронавируса в Испании в первый раз объявили чрезвычайное положение, парламентарии каждые 15 дней обсуждали это вопрос, и под конец социалисты, которые находятся у власти в стране, уже с трудом получали нужное количество голосов. Чтобы избежать подобного, Санчес и хочет, чтобы депутаты одобрили продление режима сразу на полгода.

Напомним, на прошлой неделе 10 автономных сообществ Испании обратились к Монклоа с требованием принять жесткие меры, чтобы ограничить распространение коронавируса. Соответствующий указ в воскресенье утвердил кабинет министров.

Он устанавливает комендантский час с 23:00 до 6:00 на всей территории Испании, кроме Канарских островов. Выходить из дома без уважительной причины в этот промежуток времени запрещено. По мнению специалистов, именно проводимые по ночам мероприятия способствовали заражению большинство людей во время второй волны пандемии коронавируса.

Отмечается, что центральные власти не намерены пока вводить карантин, значительные полномочия в вопросе ограничительных мер отданы регионам. Они даже могут сдвинуть на час в ту или иную сторону время начала и окончания комендантского часа.