Еще не так давно рассказывать о нем было нельзя. И только совсем недавно полковника внешней разведки в отставке Владимира Ильича Горового рассекретили. Пока частично. Хотя звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" № 11276 ему было присвоено закрытым Указом 47 лет назад, еще 21 декабря 1973 года за выполнение сложнейшего задания в США, в результате которого советской разведке стали известны строго секретные данные.

- "Золотую Звезду", орден Ленина и грамоту о присвоении звания мне вручили только после возвращения из загранкомандировки, да и то не сразу. Они хранились в сейфе у председателя КГБ СССР Юрия Владимировича Андропова, - рассказывает Владимир Ильич. - Первоначально мне их только показали во время отпуска и поздравили с наградой. Почему? По соображениям безопасности. Звание было присвоено человеку, ведущему активную работу с группой ценнейших зарубежных агентов. Опасно! Сведения могут как-то просочиться.

- Вы ведь приехали из Штатов в отпуск в феврале 1974-го. Вам до этого сообщали о награде?

- Нет, я ровным счетом ничего не знал. Но через несколько дней после приезда позвонили с работы и предупредили, что вечером за мной придет машина. Зачем - ничего не сказали. Да это и не принято. В назначенное время вышел на улицу - у подъезда стоит автомобиль, но необычный, с антенной на крыше. А в ней начальник Первого главного управления (внешней разведки) Владимир Александрович Крючков. Меня это удивило, так как подробнейший доклад о работе я ему уже сделал. Сел: "Добрый вечер" - "Здравствуйте". Поехали. Крючков молчит, потому что рядом шофер. Приехали на площадь Дзержинского к зданию Комитета государственной безопасности. Тут я подумал, что, наверное, вызвали, как всегда по приезде в отпуск, на доклад к председателю КГБ Андропову, хотя он должен был состояться позднее. И уже перед кабинетом Андропова Крючков приостановился и говорит: "Мы приехали, чтобы объявить вам о награждении вас высшей наградой страны. Сейчас Юрий Владимирович сам вручит ее".

Я присел в приемной, подумал: "Надо будет что-то сказать". Обязательно скажу, что, мол, спасибо, но это награда не только мне, а всей нашей разведке. Я просто как ее маленький винтик делал, как мог, свое дело. Захожу. Андропов у стола. Радушно поздоровался, сесть почему-то не предлагает. Подошел к сейфу и достает из него три алые коробки. "Ну, Горовой, поздравляю, вот твоя награда. Тебе присвоено звание Героя Советского Союза".

Звание Героя Советского Союза было присвоено Владимиру Горовому 21 декабря 1973 года. Рассказать о нем стало возможно через 47 лет

Сказать, что я был удивлен, значит, ничего не сказать (после слов Крючкова подумал, что это, наверное, орден Ленина). Бережно открыл коробочки, полюбовался на "Золотую Звезду" и орден Ленина, прочел грамоту. Начал было ответное обращение, но Андропов, улыбаясь, махнул рукой: "Оставь. Награда дана конкретному человеку за конкретную работу". После теплой непродолжительной беседы спрашивает: "Посмотрел? Ну и хорошо. Давай сюда". Кладет коробки обратно в сейф, поворачивается, протягивает руку. Я в недоумении: "Подождите, а как же..." А он: "До тех пор, пока ты работаешь по этому делу, да еще там, награда будет лежать в моем сейфе. Когда окончательно завершишь работу, тогда свою "Звезду" и получишь". Поэтому получил я эти награды лишь через несколько лет.

Герой Советского Союза Владимир Ильич Горовой не выглядит на свои почти что 88. Фото: из личного архива Владимира Горового

- Когда вам вручили их официально?

- Официального вручения не было. Такая вот служебная необходимость. А засекреченность самого факта награждения длилась почти полвека.

- Вы работали фактически полностью автономно. А кто тогда писал представление?

- Представление по указанию Крючкова писал Красавин Андрей Васильевич, умнейший чекист, начальник специально выбранного второстепенного неоперативного отдела, на который в строжайшей изоляции от всех других подразделений разведки было возложено руководство операцией.

Объяснялось это тем, что краеугольной задачей в выполнявшемся задании было обеспечение максимально возможной секретности. Конкретно о существе ведущейся работы знали помимо резидента в Вашингтоне и его заместителя всего три человека: председатель КГБ Андропов, начальник Первого главного управления Крючков и Красавин. Иногда Крючков ставил в известность в общих чертах своего первого заместителя и начальника американского отдела, в том числе на случай принятия каких-либо срочных решений при его длительном отсутствии. В какой-то степени о наличии ценных источников, но без всякого доступа к их установочным данным, знали также заместитель Красавина и специально подобранный, несменяемый на протяжении многих лет сотрудник отдела, выполнявший некоторые обязанности по делу. В аппарате разведки, где по разным причинам (по большей части из-за несоблюдения требований секретности) случаются нарушения режима жесткого ограничения доступа к совершенно секретным делам лиц, не имеющих к ним прямого отношения, в данном случае благодаря максимальной зашифровке никто ничего не знал до тех пор, пока Крючков через много лет сам очень сжато, не раскрывая деталей, не рассказал об этом. Но вообще-то надо сказать, что в центре ряд сотрудников, обеспечивающих техническое, финансовое и канцелярское сопровождение, а также перевод, аналитическую обработку и реализацию, в том числе передачу в другие ведомства материалов, поступающих даже от самых засекреченных и ценных источников, неизбежно получают, хотя и в ограниченной мере, некоторое представление об их существовании. Не менее сложно полностью зашифровать ведение какой-то важной операции и в резидентуре.

- Владимир Ильич, вам сейчас сколько?

- 13 ноября 2020 года будет 88 - человек достаточно пожилой.

- А в США вы когда приехали?

- В августе 1969-го. Точнее, 11 августа.

Знакомство

Встретились мы лет семь назад, в общем-то, случайно. Или не совсем случайно. Когда приглашают выступить в школе или институте на уроке памяти, я никогда не отказываюсь. Как выяснилось, и Владимир Ильич тоже. А это сближает.

Поехали на встречу на метро. Горовому его лет не дашь. На ногах держится бодро, шагает размашисто. Загорелый. На лацкане - Звезда Героя.

Поговорили со школьниками. Они ребятишки хорошие, но мало что о нашей истории знают. И мы с Владимиром Ильичом согласились: он, да и я нужны, чтобы рассказать, помочь. Был в 1990-е период, когда держали в неведении, от истории отвращали. И попали в яму. Что ж, надо наверстывать, пока не поздно. Или поздно уже?

Долгие годы Владимир Ильич Горовой вел рисковую работу с группой ценнейших зарубежных источников

Выступал Владимир Ильич уверенно. Рассказал кратко о себе, о значении деятельности разведки: учился в московском инязе, потом четыре года службы в ГДР переводчиком. По возвращении в 1959-м пригласили в разведку. Дали время подумать, но он согласился сразу: "Почетная работа - защищать страну, раздумывать было не о чем". Закончил знаменитую (теперь) 101-ю школу, которая сейчас Краснознаменная Академия имени Ю.В. Андропова. Владеет немецким, английским, французским. Для 1950-х, когда и единственного иностранного языка разведчику хватало, явление нечастое. Затем была командировка в одну из африканских стран. И если кто-то думает, будто Африка - это где-то на задворках разведки, то он ошибается. Против них мы не работаем. Суть в том, что там нередко пересекались интересы советские и главного противника - так тогда называли американцев. Сейчас они - "коллеги" и "партнеры".

Потом командировка в США, в Вашингтон. Прослужил там долго, дольше обычного срока, под легальным посольским прикрытием. Вел разведывательную работу.

Мне подумалось, что еще какую, если дали Героя. А вот за что дали, никаких деталей. Но геройская звездочка Горового впечатление производит. Нас слушали, задавали вопросы. Кажется, еще не вся память потеряна и отшиблена?

Так мы и познакомились.

Этот недавно открытый монумент посвящен разведке и ее людям: знаменитым, но чаще всего безвестным. Фото: пресс-бюро СВР России

Холод и разрядка

Командировка Владимира Ильича Горового в Вашингтоне пришлась на период, получивший название "разрядка", наполненный важными событиями в советско-американских отношениях и в развитии международной обстановки. После длительного острого противостояния, особенно в свете Карибского кризиса 1962 года, появились сдвиги в смягчении напряженности между нашими странами.

Состоялся обмен государственными визитами на высшем уровне - президента США Ричарда Никсона в СССР в 1972 году и Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева в США в 1973-м. Наметились существенные подвижки в решении наиболее значимых проблем, велись сложные переговоры, завершившиеся подписанием договоров по противоракетной обороне и по ограничению стратегических вооружений. Было заключено несколько различных соглашений в области двусторонних отношений. Интенсивно готовилось к подписанию Соглашение по безопасности и сотрудничеству в Европе (1968-1975 гг.). В 1973 году разразилась "война Судного дня" между коалицией ряда арабских государств и Израилем, вызвавшая острое противостояние между Западом и СССР и резкий, вплоть до угрозы применения силы, отпор со стороны советского руководства. Необходимо было постоянное, точное и детальное информационное освещение хода событий. Складывавшиеся условия международной обстановки требовали от советской разведки обеспечения руководства СССР достоверной секретной информацией по всем этим проблемам для принятия верных, взвешенных решений.

13 ноября нашему Герою исполнится 88 лет. Он называет себя «достаточно пожилым человеком»

В этот момент наша разведка располагала исключительными по своей важности источниками получения столь нужных сведений. Но для максимального использования их возможностей и во избежание в случае провала серьезных негативных последствий для всего процесса наметившейся разрядки работа с ними требовала обеспечения всемерной безопасности, предельной осторожности и максимально возможной зашифровки. Ее выполнение было поручено Владимиру Ильичу.

И длился этот период долгих 13 лет.

Далее была работа на руководящей должности в центральном аппарате разведки. Затем последовали еще две загранкомандировки, в том числе одна длительная, пришедшаяся на период лихих девяностых, а в промежутке между ними преподавание на курсах усовершенствования руководящего состава в Академии внешней разведки имени Ю.В. Андропова.

Вот пока и все...

P.S. Этим материалом "Российская газета" продолжает серию публикаций к 100-летию ИНО-ПГУ-СВР

Строки из биографии

После выхода в отставку Владимир Ильич живет в Москве. Ведет общественную работу. Он член правления Межрегиональной общественной организации "Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области" и председатель секции Клуба по ЦАО Москвы, председатель Совета мужества и отваги Общероссийской организации "Офицеры России" и член президиума Общероссийского движения "Сильная Россия".

Имеет награды: медаль "Золотая Звезда", орден Ленина, орден Красного Знамени, медаль "За отвагу", ведомственные награды "Почетный сотрудник государственной безопасности", "За заслуги" и другие.