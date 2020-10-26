- "Золотую Звезду", орден Ленина и грамоту о присвоении звания мне вручили только после возвращения из загранкомандировки, да и то не сразу. Они хранились в сейфе у председателя КГБ СССР Юрия Владимировича Андропова, - рассказывает Владимир Ильич. - Первоначально мне их только показали во время отпуска и поздравили с наградой. Почему? По соображениям безопасности. Звание было присвоено человеку, ведущему активную работу с группой ценнейших зарубежных агентов. Опасно! Сведения могут как-то просочиться.
- Вы ведь приехали из Штатов в отпуск в феврале 1974-го. Вам до этого сообщали о награде?
- Нет, я ровным счетом ничего не знал. Но через несколько дней после приезда позвонили с работы и предупредили, что вечером за мной придет машина. Зачем - ничего не сказали. Да это и не принято. В назначенное время вышел на улицу - у подъезда стоит автомобиль, но необычный, с антенной на крыше. А в ней начальник Первого главного управления (внешней разведки) Владимир Александрович Крючков. Меня это удивило, так как подробнейший доклад о работе я ему уже сделал. Сел: "Добрый вечер" - "Здравствуйте". Поехали. Крючков молчит, потому что рядом шофер. Приехали на площадь Дзержинского к зданию Комитета государственной безопасности. Тут я подумал, что, наверное, вызвали, как всегда по приезде в отпуск, на доклад к председателю КГБ Андропову, хотя он должен был состояться позднее. И уже перед кабинетом Андропова Крючков приостановился и говорит: "Мы приехали, чтобы объявить вам о награждении вас высшей наградой страны. Сейчас Юрий Владимирович сам вручит ее".
Я присел в приемной, подумал: "Надо будет что-то сказать". Обязательно скажу, что, мол, спасибо, но это награда не только мне, а всей нашей разведке. Я просто как ее маленький винтик делал, как мог, свое дело. Захожу. Андропов у стола. Радушно поздоровался, сесть почему-то не предлагает. Подошел к сейфу и достает из него три алые коробки. "Ну, Горовой, поздравляю, вот твоя награда. Тебе присвоено звание Героя Советского Союза".
Сказать, что я был удивлен, значит, ничего не сказать (после слов Крючкова подумал, что это, наверное, орден Ленина). Бережно открыл коробочки, полюбовался на "Золотую Звезду" и орден Ленина, прочел грамоту. Начал было ответное обращение, но Андропов, улыбаясь, махнул рукой: "Оставь. Награда дана конкретному человеку за конкретную работу". После теплой непродолжительной беседы спрашивает: "Посмотрел? Ну и хорошо. Давай сюда". Кладет коробки обратно в сейф, поворачивается, протягивает руку. Я в недоумении: "Подождите, а как же..." А он: "До тех пор, пока ты работаешь по этому делу, да еще там, награда будет лежать в моем сейфе. Когда окончательно завершишь работу, тогда свою "Звезду" и получишь". Поэтому получил я эти награды лишь через несколько лет.
- Когда вам вручили их официально?
- Официального вручения не было. Такая вот служебная необходимость. А засекреченность самого факта награждения длилась почти полвека.
- Вы работали фактически полностью автономно. А кто тогда писал представление?
- Представление по указанию Крючкова писал Красавин Андрей Васильевич, умнейший чекист, начальник специально выбранного второстепенного неоперативного отдела, на который в строжайшей изоляции от всех других подразделений разведки было возложено руководство операцией.
Объяснялось это тем, что краеугольной задачей в выполнявшемся задании было обеспечение максимально возможной секретности. Конкретно о существе ведущейся работы знали помимо резидента в Вашингтоне и его заместителя всего три человека: председатель КГБ Андропов, начальник Первого главного управления Крючков и Красавин. Иногда Крючков ставил в известность в общих чертах своего первого заместителя и начальника американского отдела, в том числе на случай принятия каких-либо срочных решений при его длительном отсутствии. В какой-то степени о наличии ценных источников, но без всякого доступа к их установочным данным, знали также заместитель Красавина и специально подобранный, несменяемый на протяжении многих лет сотрудник отдела, выполнявший некоторые обязанности по делу. В аппарате разведки, где по разным причинам (по большей части из-за несоблюдения требований секретности) случаются нарушения режима жесткого ограничения доступа к совершенно секретным делам лиц, не имеющих к ним прямого отношения, в данном случае благодаря максимальной зашифровке никто ничего не знал до тех пор, пока Крючков через много лет сам очень сжато, не раскрывая деталей, не рассказал об этом. Но вообще-то надо сказать, что в центре ряд сотрудников, обеспечивающих техническое, финансовое и канцелярское сопровождение, а также перевод, аналитическую обработку и реализацию, в том числе передачу в другие ведомства материалов, поступающих даже от самых засекреченных и ценных источников, неизбежно получают, хотя и в ограниченной мере, некоторое представление об их существовании. Не менее сложно полностью зашифровать ведение какой-то важной операции и в резидентуре.
- Владимир Ильич, вам сейчас сколько?
- 13 ноября 2020 года будет 88 - человек достаточно пожилой.
- А в США вы когда приехали?
- В августе 1969-го. Точнее, 11 августа.
Знакомство
Встретились мы лет семь назад, в общем-то, случайно. Или не совсем случайно. Когда приглашают выступить в школе или институте на уроке памяти, я никогда не отказываюсь. Как выяснилось, и Владимир Ильич тоже. А это сближает.
Поехали на встречу на метро. Горовому его лет не дашь. На ногах держится бодро, шагает размашисто. Загорелый. На лацкане - Звезда Героя.
Поговорили со школьниками. Они ребятишки хорошие, но мало что о нашей истории знают. И мы с Владимиром Ильичом согласились: он, да и я нужны, чтобы рассказать, помочь. Был в 1990-е период, когда держали в неведении, от истории отвращали. И попали в яму. Что ж, надо наверстывать, пока не поздно. Или поздно уже?
Выступал Владимир Ильич уверенно. Рассказал кратко о себе, о значении деятельности разведки: учился в московском инязе, потом четыре года службы в ГДР переводчиком. По возвращении в 1959-м пригласили в разведку. Дали время подумать, но он согласился сразу: "Почетная работа - защищать страну, раздумывать было не о чем". Закончил знаменитую (теперь) 101-ю школу, которая сейчас Краснознаменная Академия имени Ю.В. Андропова. Владеет немецким, английским, французским. Для 1950-х, когда и единственного иностранного языка разведчику хватало, явление нечастое. Затем была командировка в одну из африканских стран. И если кто-то думает, будто Африка - это где-то на задворках разведки, то он ошибается. Против них мы не работаем. Суть в том, что там нередко пересекались интересы советские и главного противника - так тогда называли американцев. Сейчас они - "коллеги" и "партнеры".
Потом командировка в США, в Вашингтон. Прослужил там долго, дольше обычного срока, под легальным посольским прикрытием. Вел разведывательную работу.
Мне подумалось, что еще какую, если дали Героя. А вот за что дали, никаких деталей. Но геройская звездочка Горового впечатление производит. Нас слушали, задавали вопросы. Кажется, еще не вся память потеряна и отшиблена?
Так мы и познакомились.
Холод и разрядка
Командировка Владимира Ильича Горового в Вашингтоне пришлась на период, получивший название "разрядка", наполненный важными событиями в советско-американских отношениях и в развитии международной обстановки. После длительного острого противостояния, особенно в свете Карибского кризиса 1962 года, появились сдвиги в смягчении напряженности между нашими странами.
Состоялся обмен государственными визитами на высшем уровне - президента США Ричарда Никсона в СССР в 1972 году и Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева в США в 1973-м. Наметились существенные подвижки в решении наиболее значимых проблем, велись сложные переговоры, завершившиеся подписанием договоров по противоракетной обороне и по ограничению стратегических вооружений. Было заключено несколько различных соглашений в области двусторонних отношений. Интенсивно готовилось к подписанию Соглашение по безопасности и сотрудничеству в Европе (1968-1975 гг.). В 1973 году разразилась "война Судного дня" между коалицией ряда арабских государств и Израилем, вызвавшая острое противостояние между Западом и СССР и резкий, вплоть до угрозы применения силы, отпор со стороны советского руководства. Необходимо было постоянное, точное и детальное информационное освещение хода событий. Складывавшиеся условия международной обстановки требовали от советской разведки обеспечения руководства СССР достоверной секретной информацией по всем этим проблемам для принятия верных, взвешенных решений.
В этот момент наша разведка располагала исключительными по своей важности источниками получения столь нужных сведений. Но для максимального использования их возможностей и во избежание в случае провала серьезных негативных последствий для всего процесса наметившейся разрядки работа с ними требовала обеспечения всемерной безопасности, предельной осторожности и максимально возможной зашифровки. Ее выполнение было поручено Владимиру Ильичу.
И длился этот период долгих 13 лет.
Далее была работа на руководящей должности в центральном аппарате разведки. Затем последовали еще две загранкомандировки, в том числе одна длительная, пришедшаяся на период лихих девяностых, а в промежутке между ними преподавание на курсах усовершенствования руководящего состава в Академии внешней разведки имени Ю.В. Андропова.
Вот пока и все...
P.S. Этим материалом "Российская газета" продолжает серию публикаций к 100-летию ИНО-ПГУ-СВР
Строки из биографии
После выхода в отставку Владимир Ильич живет в Москве. Ведет общественную работу. Он член правления Межрегиональной общественной организации "Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области" и председатель секции Клуба по ЦАО Москвы, председатель Совета мужества и отваги Общероссийской организации "Офицеры России" и член президиума Общероссийского движения "Сильная Россия".
Имеет награды: медаль "Золотая Звезда", орден Ленина, орден Красного Знамени, медаль "За отвагу", ведомственные награды "Почетный сотрудник государственной безопасности", "За заслуги" и другие.