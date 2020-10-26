Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии

Ежедневные физические упражнения важны для хорошего самочувствия и укрепления организма человека, напомнили в Роспотребнадзоре в связи с проведением Всероссийского дня гимнастики. Особенно важно поддерживать физическую активность во время сезона респираторных заболеваний - гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, подчеркнули в ведомстве.

Важнейший вид самостоятельных занятий - утренняя гигиеническая гимнастика (зарядка). Ее необходимо делать всем, независимо от вида деятельности, - и офисным работникам, и людям, чья работа предполагает физические нагрузки, - советует Роспотребнадзор. Ежедневно выполняемая гимнастика укрепляет мышцы, сердечно-сосудистую систему, развивает гибкость, координацию. Люди, начинающие утро с зарядки, отмечают, что они чувствуют себя лучше и в течение всего дня остаются бодрыми и работоспособными. Полезны совместные спортивные занятия и для укрепления семьи.

Простейшие рекомендации: для тех, кто только начинает заниматься зарядкой, начинать нужно с 5 минут в день, постепенно увеличивая продолжительность занятий до 20 минут ежедневно. Заниматься лучше на свежем воздухе или в проветренном помещении. Самые простые комплексы состоят из 8-10 упражнений на все части тела и группы мышц, повторять упражнения нужно не менее 10 раз. На сайте Роспотребнадзора приведены самые простые, но достаточно эффективные комплексы упражнений.