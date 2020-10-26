Роспотребнадзор объяснил ошибки в результатах тестов на COVID-19

Многие пациенты сталкиваются с ситуацией, когда тест на ковид не показывает наличие вируса в организме, но человек ощущает ухудшение состояния, и только в больнице выясняется, что у него действительно COVID-19.

Произойти такое может по ряду причин. По словам руководителя направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елены Тивановой, тест может показать отрицательный результат из-за малого количества вируса в биоматериале, человеческого фактора, а также на поздних стадиях заболевания,

"Применяемые сегодня тест-системы отличаются высокой точностью. Однако возможны и отрицательные ответы - даже при наличии симптомов, схожих с COVID-19", - рассказала она РИА Новости. По словам Тивановой, если на момент тестирования вирус спустился из верхних дыхательных путей в легкие, то тест его наличие в организме уже не покажет.

Она также пояснила, что существует несколько видов исследований, которые можно разделить на две группы: прямые (обнаруживают возбудителя) и непрямые (выявляют иммунный ответ). Прямые - это забор биоматериала из носа и ротоглотки, который распознает РНК вируса. Такой тест выявляет активную инфекцию и проводится при наличии симптомов респираторного заболевания или контактов с возможным источником вируса.

Через 10 дней после первого теста делается повторный, который должен подтвердить или исключить наличие инфекции. Также повторное тестирование необходимо при выписке больных COVID-19 из стационара - для этого необходимо получение двух отрицательных результатов с промежутком не менее суток.

Экспресс-тесты на антитела - белки, входящие в состав вируса, которые распознаются иммунной системой, также относятся к прямым методам. Отсутствие вирусных антигенов означает отсутствие инфекции у человека, однако результат актуален только на момент сдачи анализа.

К непрямым методам относится обнаружение антител IgM и IgG к коронавирусу (это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека после его контакта с вирусом). Для такого исследования используется капиллярная или венозная кровь.