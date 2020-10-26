Реализация федерального проекта "Чистый воздух", предполагающего сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу, столкнулась со многими сложностями и удостоилась критических отзывов Счетной палаты. Об этом заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень в на "круглом столе" "Чистый воздух городов 2030: миф или реальность?"

"Невыполнение в срок мероприятий по принятию нормативной базы привело к низкому исполнению расходов, - отметил Мень. - В этом году из средств, выделенных на снижение выбросов в крупных промышленных центрах, возвращено 15 млрд рублей". Финансирование на 2021 и 2022 годы сокращено на 65% и на 60% соответственно. По словам Меня, проблемы есть, но он надеется на большую совместную работу, которую еще предстоит проделать.

Ответственная за нацпроект глава Росприроднадзора Светлана Радионова обратила внимание на отсутствие системы государственного экологического мониторинга, без которой сложно ставить цели по сокращению выбросов и добиваться их исполнения.

"Система контроля атмосферного воздуха должна была заработать в этом году, но запустить ее не получилось, на днях мы вернули деньги в бюджет, - признала Радионова. - При этом "Чистый воздух" - единственный проект, за реализацию которого отвечает контрольно-надзорый орган, федеральная служба, не имеющая права нормативной инициативы". По словам Радионовой, у Росприроднадзора нет четких объективных данных, на которые можно опереться, есть только расчетные. "По расчету все хорошо, а дышать - плохо", - заключила она.

"Проект "Чистый воздух" - самый сложный с точки зрения реализации из входящих в нацпроект "Экология", - сказал первый замглавы Минприроды Денис Храмов. - Задач такой сложности мы еще не решали. Сейчас в проекте 12 городов, множество предприятий, мы должны проанализировать количество выбросов и со стороны промышленности, и с так называемых площадных источников, свалок". По его мнению, решить часть проблем поможет реализация федерального проекта по переходу на наилучшие доступные технологии - по мере модернизации производств выбросы будут сокращаться автоматически.

Запустить систему контроля атмосферного воздуха в этом году не получилось

Сейчас готовятся решения по переформатированию нацпроекта с тем, чтобы, несмотря на все сложности, его задачи были решены.