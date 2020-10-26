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26.10.2020 19:34
Рубрика: Общество

Поправки в атмосфере

Федеральный проект "Чистый воздух" нуждается в изменениях
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8296)
Реализация федерального проекта "Чистый воздух", предполагающего сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу, столкнулась со многими сложностями и удостоилась критических отзывов Счетной палаты. Об этом заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень в на "круглом столе" "Чистый воздух городов 2030: миф или реальность?"

"Невыполнение в срок мероприятий по принятию нормативной базы привело к низкому исполнению расходов, - отметил Мень. - В этом году из средств, выделенных на снижение выбросов в крупных промышленных центрах, возвращено 15 млрд рублей". Финансирование на 2021 и 2022 годы сокращено на 65% и на 60% соответственно. По словам Меня, проблемы есть, но он надеется на большую совместную работу, которую еще предстоит проделать.

Фото: Instagram.com/rpngov/
Росприроднадзор оценил площадь нефтяного пятна под Находкой

Ответственная за нацпроект глава Росприроднадзора Светлана Радионова обратила внимание на отсутствие системы государственного экологического мониторинга, без которой сложно ставить цели по сокращению выбросов и добиваться их исполнения.

"Система контроля атмосферного воздуха должна была заработать в этом году, но запустить ее не получилось, на днях мы вернули деньги в бюджет, - признала Радионова. - При этом "Чистый воздух" - единственный проект, за реализацию которого отвечает контрольно-надзорый орган, федеральная служба, не имеющая права нормативной инициативы". По словам Радионовой, у Росприроднадзора нет четких объективных данных, на которые можно опереться, есть только расчетные. "По расчету все хорошо, а дышать - плохо", - заключила она.

"Проект "Чистый воздух" - самый сложный с точки зрения реализации из входящих в нацпроект "Экология", - сказал первый замглавы Минприроды Денис Храмов. - Задач такой сложности мы еще не решали. Сейчас в проекте 12 городов, множество предприятий, мы должны проанализировать количество выбросов и со стороны промышленности, и с так называемых площадных источников, свалок". По его мнению, решить часть проблем поможет реализация федерального проекта по переходу на наилучшие доступные технологии - по мере модернизации производств выбросы будут сокращаться автоматически.

Запустить систему контроля атмосферного воздуха в этом году не получилось

Сейчас готовятся решения по переформатированию нацпроекта с тем, чтобы, несмотря на все сложности, его задачи были решены.

Список городов с самым грязным воздухом составят к 1 ноября
Общество Экология Правительство Минприроды Росприроднадзор Госфонды и контрольные органы Счетная палата Национальные проекты 2019-2024

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