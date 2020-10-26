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26.10.2020 16:38
Рубрика: В мире

Россия и Греция подписали меморандум о проведении Года истории двух стран

Текст: Денис Кабанов (Афины)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его греческий коллега Никос Дендиас подписали в Афинах Совместный меморандум о проведении Года истории Россия - Греция в 2021 году.

Фото: МИД РФ/РИА Новости
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"Наши страны, наши народы связывает длительная дружба, которая опирается на историю, на культуру, на религию, на взаимоуважение и взаимопонимание", - отметил Никос Дендиас. Он напомнил, что первым правителем независимой Греции был выдающийся деятель министерства иностранных дел Российской империи Иоанн Каподистрия. "Наши отношения продолжаются уже два века, - подчеркнул министр. - Мы не забываем, что Россия сыграла решающую роль в борьбе за освобождения нашего народа". Глава МИД Греции также выразил надежду, что в мероприятиях, посвященных 200-летию греческой революции, примут участие российские представители высокого уровня.

"Греция - один из наших весьма и весьма важных европейских партнеров, у нас многовековые тесные исторические, духовные связи, которые являются по-настоящему очень важным активом в наших отношениях, в том числе и на современном этапе, - отметил со своей стороны Сергей Лавров. - В следующем году мы отмечаем 200-летие с начала освободительной борьбы греческого народа, которая увенчалась созданием независимой Греции". Министр напомнил, Россия всемерно способствовала этим процессам. "Символично, как уже сказал Никос Дендиас, что первым правителем нового греческого государства стал управляющий делами министерства иностранных дел Российской империи Иоанн Каподистрия", - подчеркнул он.

"Мы подписали сегодня важный документ, который дает старт очередному крупному, масштабному культурно-гуманитарному проекту - Году истории Россия - Греция, который, надеемся, будет официально открыт в начале следующего года, - продолжил глава российского внешнеполитического ведомства. - Меморандум предусматривает весьма насыщенную программу мероприятий". Лавров выразил надежду, что эта инициатива окажется интересной не только историкам, но и широкой общественности обеих стран, особенно молодежи.

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