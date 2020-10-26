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26.10.2020 20:12
Рубрика: Экономика

Шины не подкачали

Россия поставляет на мировой рынок продукцию высокого передела
Текст: cалават Аминев (кандидат экономических наук, гендиректор "НИИТЭХИМ")
Российская газета - Спецвыпуск № 242(8296)
Принято считать, что Россия на мировом рынке реализует исключительно сырье или продукцию низшего технологического передела, когда речь идет о продажах химической продукции. Но так ли это? Давайте разберемся.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российские химики реализуют за рубежом не менее трети произведенной продукции. Экспортные потоки химической и нефтехимической продукции направляются более чем в 100 стран мира. При этом доля продукции конечного назначения в отраслевом экспорте составила в 2019 году 51,4 процента.

Фото: Из архива Алексея Панова
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Конечно, в международном интеграционном процессе в этой области Россия пока занимает позиции, не соответствующие ее ресурсным возможностям. В мировом экспорте химической и нефтехимической продукции российская доля российского составляет 2,6 процента, в то время как США - примерно 17,5; Китая - 15, Японии - 9 процентов.

Однако на некоторых рынках Россия занимает весьма достойные позиции. В первую очередь это рынок минеральных удобрений, по которым у нас сформировался значительный экспортный потенциал. Так, на мировом рынке карбамида российская продукция занимает около 12 процентов, хлорида калия - примерно 20. Таким образом, наша страна вносит значительный вклад в решение проблемы обеспечения населения планеты продовольствием. Доля минеральных удобрений в общей стоимости вывоза в 2019 году и январе - мае 2020 года составила 36,9 процента. Кроме минеральных удобрений, химики поставляют мировому аграрному рынку химические средства защиты растений (ХСЗР). В структуре экспорта ХСЗР преобладают гербициды (51,7 процента), что соответствует конъюнктуре спроса на мировом рынке.

Крупной экспортной статьей являются пластмассы и синтетические смолы. На экспорт поставляется до 17 процентов произведенной в отрасли продукции. Доля пластмасс всех видов и синтетических смол в товарной структуре экспортных поставок составила в прошлом году и январе - мае нынешнего 6,9 процента; на синтетический каучук пришлось 6,8 процента экспорта. Высокотехнологичной продукцией конечного назначения являются автомобильные шины и камеры. Их стабильные и крупные поставки за рубеж составили 6,4 процента в стоимости экспортных поставок в прошлом году. Экспортируются в основном шины для легковых автомобилей, производимые на территории России филиалами зарубежных компаний, обеспечивающими этой продукцией автомобили, выпускаемые за рубежом нашей страны. Однако, поскольку эти филиалы являются российскими резидентами, мы учитываем их продукцию в товарной структуре отраслевого экспорта.

К сожалению, весьма скромно представлен в экспортной товарной структуре средне- и малотоннажный бизнес химического комплекса России, хотя именно в этом секторе продукция имеет высокие цены и высокую маржу. Среди такой продукции выделяются лаки и краски, экспорт которых в последнее время развивается по восходящему вектору. При этом основной экспортной позицией лакокрасочного производства являются растворы лаков и красок в неводной среде на основе сложных полиэфиров.

В международном интеграционном процессе в области химии и нефтехимии Россия пока занимает позиции, не соответствующие ее возможностям

Стабильные и крупные поставки за рубеж осуществляются также по следующим позициям: аммиак безводный - 4,8 процента; технический углерод - 3; горнохимическое сырье - 2,6; метанол - 2,2; циклические углеводороды - 1,6; эфиры простые ациклические - 1,4; синтетические моющие и жидкие чистящие средства - 1,3 и лакокрасочные материалы - 1 процент. Экспорт продукции химического комплекса России, хотя и в малых объемах, пополняется и такой продукцией глубокого передела сырья, как товары бытовой химии и резинотехнические изделия.

География экспорта обширна и охватывает практически все региональные рынки мира. Основными покупателями являются страны ЕС и Латинской Америки (прежде всего Бразилия), КНР. Важным рынком сбыта, особенно сбыта высокотехнологичной продукции, являются страны ЕАЭС (в основном - Беларусь и Казахстан): в прошлом году доля последних составила 19,5 процента от экспортных поставок.

Фото: Виктор Авдеев
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В общероссийском экспорте доля химической и нефтехимической продукции составляет 5-6 процентов, а это примерно 23 миллиарда долларов в год. Только экспорт такой высокотехнологичной продукции конечного назначения, как шины, позволяет получать около 1,2 миллиарда долларов.

Пандемия нанесла жестокий удар мировой экономике в 2020 году. Под угрозой оказалась внешняя торговля. Сейчас в России создана мощная система поддержки экспортеров. Она должна обеспечить к 2030 году реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года. Перед химиками стоит сложная задача, но благодаря целому арсеналу мер, направленных на расширение объемов экспорта и совершенствование товарной структуры путем увеличения доли несырьевой неэнергетической продукции, вполне выполнимая.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Фурсова
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