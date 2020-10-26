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Семь простых способов ускорить работу Windows

Текст:   Антон Благовещенский
26.10.2020,  
18:46
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В процессе использования компьютер "замусоривается" лишними программами, временными файлами и другой ненужной информацией, что приводит к снижению скорости его работы.

Фото: iStock

Журнал TechRadar дал пользователям советы, как ускорить работу компьютера под управлением Windows 10.

1. Для начала нужно перезагрузить компьютер, сохранив все данные и закрыв программы. ПК, который давно не перезагружали, неизбежно начинает тормозить.

2. Также имеет смысл обновить ОС, чтобы работать с самой свежей версией. Это можно сделать через "Центр обновлений".

3. Еще один способ - проверка автоматически загружаемых приложений. Это делается через нажатие клавиш Ctrl - Alt - Del. В открывшемся окне нужно перейти на вкладку "Автозагрузка". Для каждого приложения есть параметр "Воздействие на запуск" - он показывает, как сильно программа замедляет запуск ПК. Он может быть низким, средним или высоким. Чтобы программа не запускалась при входе в систему, ее можно отключить через меню, открывающееся по нажатию правой кнопки.

4. Также ускорить работу Windows можно путем очистки диска (Disk Cleanup). Эту программу используют для удаления временных файлов, ненужных загрузок и так далее. Чтобы удалить тот или иной тип файлов, нужно установить галочку и нажать кнопку ОК.

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5. Неиспользуемое ПО также может замедлять работу системы. В меню "Удаление программ" (введите "удаление" в строке поиска) можно изучить список программ и удалить те, которые давно не использовались и не нужны.

6. Отключение спецэффектов может помочь делу. В разделе "Система - Дополнительные настройки - Параметры производительности" нужно найти вкладку "Визуальные эффекты" и установить параметр "Лучшая производительность" или "Пользовательский". В последнем случае каждый эффект можно активировать или отключить вручную.

7. Еще один способ разогнать Windows - воспользоваться внутренней утилитой для обслуживания системы. Она может запустить дефрагментацию, проверить файлы на наличие вредоносных программ и так далее. Найти ее можно в разделе "Центр безопасности и обслуживания" - там будет кнопка "Начать обслуживание". Обычно операционная система запускает процесс обслуживания самостоятельно, но для быстрого результата можно включить его вручную.

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