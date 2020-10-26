Сергей Лавров провел переговоры со своим греческим коллегой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках рабочего визита в Грецию провел переговоры со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

В своей речи после консультаций Дендиас подчеркнул важность укрепления двусторонних политических контактов двух стран. "Россия есть и останется неотъемлемой частью архитектуры европейской безопасности", - отметил он.

Коснувшись двусторонней повестки, глава греческого МИД выразил надежду на продолжение сотрудничества в энергетической сфере. Министры, по его словам, также коснулись вопросов двусторонней торговли, возможности увеличения инвестиций.

Дендиас выразил озабоченность по поводу дестабилизирующей роли Турции в регионе, которая, по его словам, стала "туристическим агентством для джихадистов". "Я с большим вниманием услышал от своего коллеги его анализ и подходы России к ситуациям в Ливии и Сирии", - подчеркнул он.

Со своей стороны, глава МИД России подчеркнул, что несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку двустороннее сотрудничество двух стран продолжается. Он поблагодарил Грецию за помощь в перевозке российских граждан, находившихся на греческой территории в начале пандемии коронавируса.

"У нас широкий уровень взаимопонимания по региональным и международным делам, - отметил министр. - Договорились продолжать контакты на международных площадках, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы и Черноморское экономическое сотрудничество".

Коснувшись проблемы взаимоотношений Афин с Анкарой, Лавров выступил за мирное урегулирование всех вопросов через диалог. "Мы провели заинтересованный обмен мнениями по ситуации в Восточном Средиземноморье, подтвердили свою позицию в пользу разрешения всех возникающих противоречий, в какой бы области они ни проявлялись, посредством диалога, в рамках международного права, - подчеркнул глава МИД России. - Говорили о Сирии, Ливии, рассказали о том, как мы взаимодействуем с другими международными игроками в целях продвижения урегулирования".

Лавров сообщил коллеге о той роли, которую Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, играет, чтобы стимулировать нагорно-карабахское урегулирование, начиная с немедленного прекращения огня.

"Мы весьма довольны итогами переговоров, - подчеркнул глава МИД России. - Я пригласил господина министра в очередной раз посетить Российскую Федерацию".