Силуанов: На поддержку экономики России будет потрачено 9% ВВП

"Если говорить в целом, сколько денег государство затратит в этом году и следующем - то это около 9% ВВП, отметил глава финансового ведомства РФ. - Потому что мы перешли от профицитного бюджета к дефицитному, резко снижены доходы бюджета, и все это потребовало изыскивать дополнительные финансовые возможности".

Министр уточнил, что дополнительный финансовый объем составит около 9% ВВП, из которых 4,5% ВВП пойдет на реализацию мер, содержащихся в общенациональном плане как раз по ликвидации, нейтрализации <...> последствий коронавирусной инфекции, и поддержку тех граждан, отраслей, которые нуждаются в государственной помощи".

Антон Силуанов также сообщил, что, объем ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволит Минфину финансировать расходы бюджета в течение трех лет при падении цены нефти до $20 за баррель.

"Поэтому Фонд национального благосостояния у нас находится не ниже, даже сейчас несколько выше 7-процентного ВВП уровня, мы считаем, что это - тот безопасный предел, который позволяет нам в пределах трех лет финансировать расходы при падении цен на нефть до уровня около 20 долларов за баррель", - сказал министр.