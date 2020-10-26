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26.10.2020 17:58
Рубрика: Общество

Доказано существование у инков неизвестной системы измерения

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Польский архитектор Анна Кубицка из Вроцлавского университета науки и технологий представила исследование, доказывающее, что инки использовали две системы мер при планировке зданий в знаменитом городе Мачу-Пикчу в Перу.

Фото: iStock
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Как сообщает Nauka w Polsce, результаты своего исследования Анна Кубицка обнародовала в докторской диссертации. Полевые исследования она провела в высокогорном городе Мачу-Пикчу.

По ее мнению, при планировке зданий инки использовали два типа мер. Для одного из них базовой была длина 42 см, а для другого - 54 см. О существовании первого из них ученые догадывались и ранее, но второй тип мер стал для них полной неожиданностью.

До сих пор исследования системы мер инков основывались на хрониках XVI-XVII веков, созданных испанцами, а также на их интерпретации языка кечуа. Эти источники содержат информацию об антропометрических системах мер, то есть о показателях, определяемых, например, на основе длины предплечья. Однако никто не знал, какое именно числовое значение эти меры имели.

"Ученые предположили, что средний рост инков составлял около 1,6 метра, следовательно, их локоть мог составлять от 40 до 45 см - говорит доктор Кубицка. - Однако до сих пор не проводилось исследований, которые заключались бы в анализе размеров зданий и их элементов. Такие расчеты позволили бы найти базовый модуль".

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Необходимые измерения в полевых условиях в Мачу-Пикчу были сделаны в 2010-2017 годах, причем для этого применялись технологии лазерного сканирования. Затем доктор Кубицка провела метрологический анализ, используя метод косинусной квантограммы. Он был разработан британским исследователем Кендаллом в 1974 году для анализа мер длины в мегалитических структурах.

Кубицка установила, что инки использовали два модуля (или два так называемых кванта) для планировки своих построек. Базовой была длина 42 см и она соответствовала длине локтя. Второй же тип, длиной 54 см, остается пока неизвестной величиной. Понятно только то, что он не был результатом прямого копирования длины какой-либо части человеческого тела.

Доктор Кубицка в своей работе назвала его "королевским локтем", потому что это единица измерения использовалась при строительстве сооружений для людей более высокого ранга. Так, "королевский локоть" применялся для планировки дворцов и домов, принадлежащих элите инков.

Исследование также подтвердило гипотезу о том, что город Мачу-Пикчу был построен в первой половине XV века. Ранее ученые определили, что при его возведении применялись разные стили каменной кладки. Это позволило предположить, что инки использовали труд представителей других народов, проживавших на территории империи, которые следовали своим строительным традициям.

Фото: iStock
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Новая работа доказывает, что хотя строительных стилей в городе было найдено немало, все здания были возведены с использованием только двух типов мер. Кубицка считает это свидетельством того, что планировка города Мачу-Пикчу находилась под жестким контролем императорских архитекторов, которые использовали исключительно свою систему мер.

Теперь встает вопрос о том, использовалась ли аналогичная система мер в других городах инков в Перу? До сих пор его никто не рассматривал. Не исключено, что единицы измерения менялись со временем до прихода инков, которые ввели единую систему по всей своей империи.

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