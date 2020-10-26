Новости

"Барселона" пожаловалась на арбитра матча против "Реала" 02:00
Способное достроить "Северный поток-2" судно отправилось к месту работ 01:38
В Москве скончались 62 пациента с коронавирусом 00:45
Спецназ задержал угрожавших экипажу танкера в проливе Ла-Манш 00:33
Режим прекращения огня между Баку и Ереваном вступит в силу 26 октября 25.10.2020
Экзитполы: В Харькове победил Кернес, Кличко вышел во второй тур в Киеве 25.10.2020
"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка 25.10.2020
Париж ответил на бойкот французских товаров странами Ближнего Востока 25.10.2020
Леонид Якубович не исключил смену ведущего на "Поле чудес" 25.10.2020
Сергей Никоненко был госпитализирован в реанимации с COVID-19 25.10.2020
США исчерпали возможности по введению новых санкций в отношении РФ и Ирана 25.10.2020
За сутки вылечились от коронавируса 64 российских военнослужащих 25.10.2020
Получивший 7,5 лет Ефремов прокомментировал работу своих адвокатов 25.10.2020
Специалисты рассказали, какие приложения нужно удалить со смартфона 25.10.2020
Анна Щербакова выиграла Кубок России в Сочи 25.10.2020
Жителя Волгограда избили до комы после ссоры в родительском чате 25.10.2020
"Химки" обыграли на выезде "Ростов" благодаря голам в добавленное время 25.10.2020
Кудрин дал совет, как хранить сбережения 25.10.2020
Путин поздравил Нурмагомедова с победой 25.10.2020
Институт Коха в Германии пытались поджечь 25.10.2020
На Украине прекратили работу "липового" избирательного участка 25.10.2020
Глава "Аэрофлота" назвал возможную дату возобновления полетов в Европу 25.10.2020
Премьер Болгарии сдал положительный тест на коронавирус 25.10.2020
"Спартак" отреагировал на заявление "Краснодара" о предвзятом судействе 25.10.2020
Эрдоган заверил, что Турция не откажется от российских С-400 25.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Задайте вопрос Сергею Аноприенко
Задайте вопрос Сергею Аноприенко
26.10.2020 00:33
Рубрика: В мире

Спецназ задержал угрожавших экипажу танкера в проливе Ла-Манш

Британский спецназ успешно провел операцию по задержанию семи нигерийцев, угрожавших экипажу танкера Nave Andromeda. "Вооруженные силы установили контроль над судном. Никто не пострадал", - сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Москалькова оценила освобождение российских моряков из плена пиратов

Утром 25 октября команда танкера обнаружила на борту нелегальных мигрантов. Они прятались в одной из кают. Безбилетные пассажиры начали угрожать экипажу, после чего был подан сигнал бедствия, а судно встало на якорь в проливе Ла-Манш.

"Я высоко оцениваю работу военных по защите жизней и обеспечению безопасности судна. Спецоперация была проведена в условиях темноты и ухудшающейся погоды", - прокомментировал действия своих подчиненных министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Танкер Nave Andromeda шестого октября вышел из нигерийского порта Лагос и направлялся в Саутгемптон. Владельцем судна является греческая компания Navios.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Интервью председателя ВАК Владимира Филиппова "Российской газете". Главное
Режим прекращения огня между Баку и Ереваном вступит в силу 26 октября
Глава "Аэрофлота" назвал возможную дату возобновления полетов в Европу
Греф ожидает укрепления рубля до конца года
Собянин: Есть надежда на снижение динамики заболеваемости COVID-19 в Москве
Дефицит бюджета США установил исторический рекорд
Власти Кубы рассказали о правилах пребывания иностранцев на Острове