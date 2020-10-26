Спецназ задержал угрожавших экипажу танкера в проливе Ла-Манш

Британский спецназ успешно провел операцию по задержанию семи нигерийцев, угрожавших экипажу танкера Nave Andromeda. "Вооруженные силы установили контроль над судном. Никто не пострадал", - сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Утром 25 октября команда танкера обнаружила на борту нелегальных мигрантов. Они прятались в одной из кают. Безбилетные пассажиры начали угрожать экипажу, после чего был подан сигнал бедствия, а судно встало на якорь в проливе Ла-Манш.

"Я высоко оцениваю работу военных по защите жизней и обеспечению безопасности судна. Спецоперация была проведена в условиях темноты и ухудшающейся погоды", - прокомментировал действия своих подчиненных министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Танкер Nave Andromeda шестого октября вышел из нигерийского порта Лагос и направлялся в Саутгемптон. Владельцем судна является греческая компания Navios.