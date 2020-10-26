Спутник "Глонасс-К" успешно выведен на расчетную орбиту

Навигационный спутник "Глонасс-К" успешно выведен на орбиту в расчетное время и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил России.

Бортовые системы аппарата функционируют нормально, с ним установлена устойчивая телеметрическая связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны. Напомним, ракета "Союз-2.1б" с навигационным спутником была запущена 25 октября в 22:08 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Сейчас на орбите находятся 27 спутников "Глонасс", 24 из них используются, один в резерве, еще один - на техобслуживании.