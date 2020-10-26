Областному государственному театру "Русский балет" под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева присвоено почетное звание академический. До этого академических театров в регионе не было.

Их немного и в стране. Поздравляя коллектив "Русского балета", министр культуры Подмосковья Елена Харламова отметила, что из 914 российских театров только 65 удостоены академического звания. Оно присваивается лучшим театрам, любимым зрителями, уважаемым в профессиональной среде, известным не только в России, но и за ее пределами. "И наш "Русский балет" теперь один из них, - сказала она. - Ежегодно артисты театра проводят более 100 выступлений для жителей Москвы и Подмосковья. И зрители благодарны коллективу за сохранение традиций русского балета, преданность искусству, воспитание новых звезд российской сцены".

"Русский балет" вырос из маленького концертного ансамбля классического балета, созданного в 1981 году при Московской областной филармонии. Через три года его возглавил премьер Большого театра Вячеслав Гордеев. Уже через пять лет после этого театр получил статус государственного. И вот сейчас - еще одно почетное звание. В самом названии театра определена его миссия - это развитие и сохранение традиций великой русской хореографической школы, приобщение зрителей к ценностям отечественной и мировой театральной культуры, воспитание и развитие эстетического вкуса. За прошедшую почти сорокалетнюю историю "Русский балет" стал одним из ведущих балетных театров России и получил широкое международное признание.Репертуар театра украшают знаменитые классические балеты, постановки современной хореографии, отличающиеся особой сценической культурой исполнения. Сегодня в театре работают заслуженные артисты, победители и лауреаты многих международных конкурсов.

Из 914 российских театров статус академических имеют только 65. Теперь и в Подмосковье есть театр, удостоенный столь высокого звания

"Присвоенное театру почетное звание говорит о высокой оценке и признании работы коллектива. И это не только почет, но и большая ответственность перед зрителями", - считает Вячеслав Гордеев.