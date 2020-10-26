Трамп призвал СМИ не замалчивать "ляпы" Байдена

Президент США Дональд Трамп обратился к американским СМИ с призывом не закрывать глаза на ошибки, которые допускает его конкурент в борьбе за место главы государства Джо Байден. Речь идет, в частности, о случае, когда кандидат от Демократической партии перепутал имя Трампа и назвал его Джорджем.

"Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ему понадобилась помощь ведущего, чтобы закончить интервью", - написал Трамп на своей странице в Twitter. По его мнению, СМИ специально замалчивают подобные "ляпы", чтобы о них не узнали избиратели.

Ошибка с именем прозвучала в заявлении о том, что страну ждут проблемы, если нынешний президент останется у власти еще на четыре года. По мнению местных журналистов, Байден, скорее всего, перепутал Трампа с одним из его предшественников - Джорджем Бушем.

Ранее Трамп уже неоднократно обращал внимание на ошибки, которые допускает его соперник в ходе предвыборной гонки, своего оппонента он часто называет "Сонным Джо".

Напомним, президентские выборы в США пройдут 3 ноября.