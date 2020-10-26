Ученые объяснили рост числа носителей коронавируса без симптомов

Существуют люди невосприимчивые к коронавирусной инфекции, которые переносят вирус бессимптомно и даже не знают об его существовании в своем организме, но могут заражать им других.

К такому выводу пришли ученые из Китая и Соединенных Штатов, результаты исследования которых опубликованы в Scientific American. Специалисты Колледжа легочной медицины и реанимации пекинской больницы общего профиля описали случаи пациентов с толерантностью к коронавирусу.

У трех человек тест подтвердил его наличие, но, несмотря на то, что все они имели другие серьезные недуги (диабет, гипертонию), которые должны были повлиять на развитие вируса, симптомов заболевания у этих людей не выявили. При этом инфекция фиксировалось в их организме в течение минимум 50 дней, и они были возрастными пациентами.

Ученые считают, что из-за высокой толерантности к вирусу у этих пациентов развился ограниченный противовирусный и противовоспалительный ответ, поэтому симптомы инфекции были минимальными или вообще отсутствовали.

Большое число бессимптомных носителей COVID-19 можно объяснить не хорошим иммунитетом у этих людей, а именно наличием у них толерантности к инфекции. Подобный феномен подтвержден и в случаях с другими инфекциями, например, туберкулезом и холерой. Исследователи отмечают, что результаты их работы являются пока только гипотезой, делать окончательные выводы еще рано.