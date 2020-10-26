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26.10.2020 20:47
Рубрика: Экономика

Хвост поджали

Растения и бактерии помогают бороться с отходами
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 242(8296)
По данным Минприроды России, ежегодно в стране образуется 3-4 миллиарда тонн промышленных отходов. Весомую их долю представляют хвосты обогащения - песок, остающийся после того, как извлеченную из недр руду измельчат и отделят полезные компоненты от пустой породы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эта проблема особенно актуальна для промышленно развитых регионов. Например, 98 процентов отходов Мурманской области составляют отходы горнопромышленного комплекса (ГПК). По этой причине ученые Заполярья всегда серьезно занимались вопросами работы с промотходами. Например, сотрудники Кольского научного центра РАН нашли способы биологического закрепления хвостов, позволяющие уменьшить их пыление. Они научились проращивать на поверхности хвостохранилищ различные растения, в частности красный клевер и волоснец песчаный.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"Закрепить хвостохранилища этим способом не так сложно, если они перестали пополняться, - отмечает советник руководителя Кольского научного центра РАН Владимир Маслобоев. - В этом случае засев, укоренение трав и формирование дернины идут нормально. Но если хвосты продолжают поступать, то растениям на них не прорасти".

Еще один вид опасных промотходов - жидкие стоки. Как выяснилось, очищать их можно также с помощью биотехнологий. Пятый год ведутся опытно-промышленные испытания по удалению из шахтных вод предприятия "ОЛКОН" нитратов, нитритов и аммонийного азота с помощью биоплат. Речь идет об островках из растений, у которых быстро отрастают длинные корни. На корнях обитают ризосферные бактерии. Этот комплекс очищает шахтные воды от вредных соединений азота, которые выделяются при взрывных работах. Как показали эксперименты, за летний сезон таким способом можно очистить воду от соединений азота на 95-96 процентов.

Большую угрозу арктической природе несут аварийные разливы углеводородов. Так, за последние 15 лет произошел ряд крупных разливов нефти с судов в прибрежных водах России и Норвегии. Наиболее опасен разлив нефти в непосредственной близости от берега, когда нефть загрязняет не только воду, но и часть суши. Как показали исследования, наиболее перспективный метод рекультивации загрязненных нефтью почв - это биотехнологии.

Накопленные в России промышленные отходы стали серьезной экологической проблемой

В рамках проекта "Биоремедиация арктического побережья" в Заполярье ведется разработка инновационного инструмента для борьбы с последствиями разлива нефти. Биотехнология основана на трех компонентах: нефтеокисляющих микроорганизмах, сорбентах и растениях-фитомелиорантах. Первые будут представлять собой бактерии, грибы и водоросли из образцов окружающей среды исследуемого района. Второй компонент - сорбенты - будет разработан на основе торфа и вермикулита. Третий элемент технологии - это растения, позволяющие восстанавливать растительность на загрязненных нефтью территориях. Созданием этой технологии занимаются ученые пяти организаций. Завершить разработку предполагается в 2021 году.

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