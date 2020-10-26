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26.10.2020 07:00
Рубрика: Власть

Профессия - защитник Родины

Какой бы пост ни занимал Андрей Афанасьевич Кокошин, страну он никогда не подводил
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8295)
Больше людей с такой фамилией никогда не встречал. В ней слышится и ласковое Кокоша, и суровое укокошить. Может, все это и сочеталось в списке благозвучных фамилий, составленных на Руси еще во времена Иоанна Грозного. Носили ее муромские князья, славившиеся смекалкой, добрым нравом и отчаянным мужеством.
Они были рядом. Андрей Кокошин (второй слева) в компании с Евгением Примаковым. Фото: aakokoshin.ru Они были рядом. Андрей Кокошин (второй слева) в компании с Евгением Примаковым. Фото: aakokoshin.ru
Они были рядом. Андрей Кокошин (второй слева) в компании с Евгением Примаковым. Фото: aakokoshin.ru

Видятся эти черты и в Андрее Афанасьевиче Кокошине. Он академик и бывший первый заместитель министра обороны, шестой Секретарь Совета безопасности Российской Федерации и трижды депутат Госдумы, автор множества работ, благодаря которым Россия сохранила свою независимость, и сын фронтовика, что для людей поколения, родившихся в 1945-м, очень важно. Соратник Евгения Максимовича Примакова, продолжатель плеяды политиков-государственников.

Фото: Николай Ефимович
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А еще он отличный спортсмен, игравший в молодости совсем не в шахматы и не в пинг-понг. "Его" виды спорта требуют огромной силы, смелости, воспитывают выносливость. Наверняка эти качества члена сборной олимпийского резерва, неоднократного призера молодежных чемпионатов СССР по академической гребле в 1960-е и целое десятилетие игры в жесточайшее регби на мастерском уровне аж до начала 1980-х и помогли совершить выпускнику школы рабочей молодежи, токарю Андрею Кокошину такое восхождение в политику и науку. Не называю его карьерным. Андрей Афанасьевич всегда был среди тех, кто раньше думал о Родине, а уж потом о себе. Вероятно, и поэтому Кокошину чужда невольно появляющаяся у многих высоко стоящих высокомерность. В общении прост, искренен, говорит, что думает.

В газетной статье обо всех достижениях талантливого ученого и государственного деятеля не расскажешь. Разве упомяну, что его научные работы не были лишь высоким теоретизированием, особенно полезного "на когда-нибудь потом". К примеру, конкретный план противостояния СОИ, для тех, кто забыл, - стратегической оборонной инициативы, разработанный русофобами президента США Рейгана, помог сохранить тот хрупкий паритет, то устойчивое военное стратегическое равновесие, которые нашей стране удалось удержать. И до сих пор, уже без всякой СОИ, удерживать.

Мне же особенно памятны годы, точнее месяцы, работы Кокошина во главе Совета Безопасности. Назначение в 1998 году на этот пост противоречило всей кадровой политике президента Ельцина. Новый секретарь не принадлежал ни к одной кремлевско-правительственной группировке. В кратчайшее время он превратил не слишком заметный тогда Совбез в мощную организацию, которая обрела способность координировать деятельность не только силовых, но и правительственных структур в ситуации, приближавшейся к кризисной. Андрей Афанасьевич работал на строго научных принципах, к удивлению многих обретавших практическое воплощение. Команда Кокошина успела к кратчайший срок подготовить конкретнейший список мер, в том числе и суровых, необходимых, которые смогли бы ускорить выход нашей бедной экономики из тяжелого положения.

Какой же сложнейший период пришлось пережить стране в конце лета - начале осени 1998-го. Президент Ельцин готовился распустить Думу. Не понимал, что ситуация изменилась и танками, как пять лет назад при разгоне Верховного Совета, делу не поможешь. И Кокошин выступал против.

Кокошину чужда невольно появляющаяся у многих высоко стоящих высокомерность. В общении прост, искренен, говорит, что думает 

Эти самостоятельность и независимость, подкрепленные академическими познаниями, никак не устраивали президента. А уж теневой кардинал-кадровик Березовский боялся Секретаря Совбеза не меньше, чем Евгения Максимовича Примакова. Трагических событий, к которым шло - и к которым вели, удалось избежать. В благодарность за что Кокошина освободили от должности с любимой поколениями бюрократов формулировкой - "в связи с переходом на другую работу".

А работы у политика и ученого всегда было много. И сегодня в свое наступающее 75-летие заместитель руководителя Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" востребован, уважаем, любим.

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