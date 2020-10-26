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26.10.2020 12:12
Рубрика: В мире

В Финляндии хакеры похитили личные данные пациентов

Текст: Надежда Ермолаева
В Финляндии хакеры похитили данные Центра психотерапевтической помощи "Вастаамо". Как сообщают местные СМИ, в свободном доступе оказались папки с личной информацией десятков тысяч граждан Суоми, которые в разные годы обращались в эту медицинскую организацию.

В архиве Центра значатся лица не только с серьезными психическими заболеваниями, но и те, кто столкнулся с временными трудностями психологического характера. Журналисты отмечают, что в списках организации фигурируют политики, бизнесмены, общественные деятели, а также обычные граждане. И даже несовершеннолетние лица.

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Злоумышленники похитили и обнародовали имена пациентов, адреса, телефоны, идентификационные номера, а также содержимое психотерапевтических сессий. И заявляют, что не уберут эту информацию из публичного доступа, пока не получат деньги.

Не удивительно, что утечка личных данных взволновала все финское общество. В понедельник по этому вопросу пройдет совещание министров. А президент Финляндии Саули Ниинистё в беседе с журналистами призвал граждан отказаться от дальнейшего распространения сведений, которые разгласили преступники.

"Надо категорически отказываться принимать информацию, полученную преступным путем. Лучше сразу выйти из интернета, если сталкиваетесь с такими материалами", - сказал глава государства. Он назвал произошедшую кибератаку и публикацию личных данных беспощадно жестокой и вызывающей чувство отвращения.

"Это касается всех нас. О каждом из нас постоянно собирают информацию на различных платформах. Это касается всех также, потому что у каждого есть что-то сокровенное, что мы не хотим раскрывать, - заявил Ниинистё.

Однако призывы президента не помогли. Распространение данных распространяется с бешенной скоростью. Как передает влиятельная газета "Хельсингин Саномат", Служба поддержки жертв преступлений перегружена из-за звонков пострадавших от действий хакеров, а также тех, кто боится, что и их фамилии могли попасть в сеть.

Несколько сот клиентов Центра заявили, что подали заявление в полицию с требованием возбуждения уголовного дела из-за утечки данных. Центральная криминальная полиция получает жалобы на то, что у центра "Вастаамо" и отдельных клиентов мошенники вымогают деньги, чтобы скрыть эти данные. Стражи правопорядка призывают граждан не вестись на требования шантажистов. Стражи порядка советуют жертвам подать в полицию электронное заявление о преступлении и сохранить сообщения о шантаже и любые другие улики.

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Но общество явно напугано. Полиция пока ничего не может сделать. Конечно, уголовное дело заведено. Но до сих пор не ясно, откуда было произведена атака. Пока даже сложно оценить ее масштабы.

Центральная криминальная полиция отмечает, что преступник может действовать из любой точки мира.

"Сейчас следствие похоже на тщательные раскопки. Наша цель - найти среди всей информации в сети улики, которые могли бы вывести на след стоящего за этим человека", - заявил комиссар уголовной полиции Марко Лепонен.

В самом Центре полагают, что база данных, возможно, подверглась двум кибератакам. Первая атака произошла в ноябре 2018 года. Вторая атака, вероятно, произошла в период с конца ноября 2018 года по март 2019 года.

Кстати

Финские СМИ обратили внимание, что в минувшие выходные информация о пациентах Центра стала исчезать, а новая больше не появляется. Из-за этого появились слухи, что клиника все-таки заплатила выкуп. Представитель центра отказался их комментировать.

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