В Японии впервые за агрессивную езду арестовали велосипедиста

Полиция японской префектуры Сайтама арестовала местного 33-летнего жителя по подозрению в опасной и агрессивной езде. Это первый подобный случай в стране, сообщает агентство Kyodo.

"Этим летом власти Японии внесли поправки в законодательство, которые приравняли агрессивную езду к нарушению правил дорожного движения. Наказание за это - тюремное заключение сроком до пяти лет или штраф до миллиона иен. Максимальное наказание будет назначаться в случае прямого насилия в отношении других участников дорожного движения. В менее опасных случаях за такие нарушения предполагается карать лишением водительских прав на длительный срок", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Зигзагообразное движение по дороге, которое не дает проехать другим автомобилям, резкое торможение, призванное спровоцировать столкновение, непрерывные звуковые сигналы считаются агрессивными. Ранее такие нарушения в Японии не выделялись в отдельную категорию и не конкретизировались в законодательстве.