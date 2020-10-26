У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В iPhone нашли секретную функцию, о которой мало кто знал

Текст:   Антон Благовещенский
26.10.2020,  
16:22
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Системное приложение под названием "Рулетка" для iPhone оказалось способно измерять рост человека, попавшего в прицел камеры. Активировать эту функцию можно только на новых iPhone 12, которые оснащены сканером LiDAR.

Чтобы воспользоваться измерителем роста, достаточно открыть приложение "Рулетка" и навести камеру на человека, чтобы он целиком поместился в кадр. Спустя некоторое время над его головой появится отметка с указанием роста.

Какие Android-приложения ни в коем случае нельзя ставить на смартфон

В Apple изданию GizChina подтвердили информацию о функции измерения роста в приложении "Рулетка". Эта мобильная программа предназначена для определения размеров окружающих объектов - например, габаритов мебели, высоты стен в помещении и так далее.

смартфоны
Фото: Quantic Dream
ПК-версия Detroit: Become Human получила дорогое коллекционное издание 24.10.2020
В WhatsApp для Android добавили уникальную функцию 23.10.2020
Apple
Фото: Steam
Apex Legends выйдет в Steam в ноябре с бесплатными бонусами 24.10.2020
Дешево не будет. Названа стоимость ремонта iPhone 12 19.10.2020
Найден простой способ замаскировать старый айфон под iPhone 12 16.10.2020
iPhone
Фото: Microsoft Store
Microsoft хочет отсудить права на Minecraft у производителя молока 23.10.2020
В России упали цены на новый маленький iPhone SE. Брать или нет? 16.10.2020
Что не рассказала Apple на презентации iPhone 12. Шесть фактов 15.10.2020