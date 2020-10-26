В iPhone нашли секретную функцию, о которой мало кто знал

Системное приложение под названием "Рулетка" для iPhone оказалось способно измерять рост человека, попавшего в прицел камеры. Активировать эту функцию можно только на новых iPhone 12, которые оснащены сканером LiDAR.

Чтобы воспользоваться измерителем роста, достаточно открыть приложение "Рулетка" и навести камеру на человека, чтобы он целиком поместился в кадр. Спустя некоторое время над его головой появится отметка с указанием роста.

В Apple изданию GizChina подтвердили информацию о функции измерения роста в приложении "Рулетка". Эта мобильная программа предназначена для определения размеров окружающих объектов - например, габаритов мебели, высоты стен в помещении и так далее.