В Кремле не стали давать советов Лукашенко

В Кремле следят за событиями в Беларуси, но по-прежнему не намерены вмешиваться и давать оценки. А также - советовать что либо президенту республики.

На вопрос о том, с чем связан новый виток протестов в Беларуси и может ли он нанести ущерб России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "Безусловно, это то, что, наверное, нельзя, трудно оставлять без внимания. Конечно, мы наблюдаем за этим".

"Взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находится на высочайшем уровне, и то, насколько надежно и ритмично функционируют предприятия Беларуси, для нас чрезвычайно важно", - сказал Песков.

"Но говорить о предтече всех этих акций и так далее... не нам, наверное, делать какие-то оценки", - также заметил представитель Кремля. "Оценки и выводы нужно делать белорусскому руководству. И мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен вмешиваться в эти события", - подчеркнул он.

На вопрос о том, что в Москве могли бы посоветовать президенту Беларуси Александру Лукашенко, Песков заметил, что "в данном случае любые публично озвученные советы были бы ничем иным, как попыткой вмешательства в происходящее". "Мы этого не делали и делать не будем", - заключил он.

Пресс-секретарь российского президента сказал, что не может подтвердить информацию СМИ, что якобы замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич предложил план урегулирования в Беларуси и будет курировать его выполнение.