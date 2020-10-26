Новости

Песков назвал новой инициативой заявление Путина по ДРСМД 14:00
Курсанта, задержавшего в одиночку преступника, наградили медалью 13:50
Собянин открыл пятый резервный госпиталь в Москве 13:45
Голливуд снимает в Финляндии первый фильм на тему клонирования 13:34
В Кремле заявили о неуместности конкуренции в карабахском урегулировании 13:31
Лжецелители выманили у подростка ценности на 2 миллиона рублей 13:27
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро 13:27
Названа стоимость самой дорогой в Москве "однушки" 13:24
В Кремле не стали давать советов Лукашенко 13:21
Путин предложил проверить комплексы США и НАТО в Европе 13:20
В новой Москве раскопали сооружения 200-летней давности 13:16
В Латвии заключенным разрешили посещать похороны родственников 13:11
В Нижнем Тагиле ритуальщик попытался скрыть тело жертвы в чужой могиле 13:02
Пласидо Доминго пригласили принять участие в заседании Совета по культуре 13:01
Сотрудника склада в Подмосковье задержали за кражу 164 мобильных телефонов 13:00
И.о. главы Киргизии объявил, что намерен уйти в отставку 12:59
Турецкая лира упала до очередного исторического минимума 12:55
Китай вводит санкции в отношении ряда американских компаний 12:37
В московском метро пассажир нанес тяжелую травму полицейскому 12:34
Чилийцы проголосовали на референдуме за создание новой конституции 12:23
Белорусский и российский фильмы номинированы на премию Европейской академии 12:21
В Финляндии хакеры похитили личные данные пациентов 12:12
Минобрнауки опровергло слухи о принудительности вакцинации в вузах 12:12
Мошенник в Москве выманил ювелирные изделия на 800 тысяч рублей 12:09
Кабмин утвердил план по развитию водородной энергетики до 2024 года 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
26.10.2020 13:21
Рубрика: Власть

В Кремле не стали давать советов Лукашенко

Текст: Кира Латухина
В Кремле следят за событиями в Беларуси, но по-прежнему не намерены вмешиваться и давать оценки. А также - советовать что либо президенту республики.

На вопрос о том, с чем связан новый виток протестов в Беларуси и может ли он нанести ущерб России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "Безусловно, это то, что, наверное, нельзя, трудно оставлять без внимания. Конечно, мы наблюдаем за этим".

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Путин рассчитывает, что Минску никто не будет навязывать решения

"Взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находится на высочайшем уровне, и то, насколько надежно и ритмично функционируют предприятия Беларуси, для нас чрезвычайно важно", - сказал Песков.

"Но говорить о предтече всех этих акций и так далее... не нам, наверное, делать какие-то оценки", - также заметил представитель Кремля. "Оценки и выводы нужно делать белорусскому руководству. И мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен вмешиваться в эти события", - подчеркнул он.

На вопрос о том, что в Москве могли бы посоветовать президенту Беларуси Александру Лукашенко, Песков заметил, что "в данном случае любые публично озвученные советы были бы ничем иным, как попыткой вмешательства в происходящее". "Мы этого не делали и делать не будем", - заключил он.

Пресс-секретарь российского президента сказал, что не может подтвердить информацию СМИ, что якобы замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич предложил план урегулирования в Беларуси и будет курировать его выполнение.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Беларусь Обстановка в Беларуси после выборов президента Отношения России и Беларуси

Главное сегодня

Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро
Вакцину "Спутник V" теперь производят три фармпредприятия
Способное достроить "Северный поток-2" судно отправилось к месту работ
Премьер Японии пообещал поставить точку в территориальном споре с Россией
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье