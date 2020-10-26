В Кремле заявили о неуместности конкуренции в карабахском урегулировании

Урегулирование в Нагорном Карабахе не место для конкуренции или соперничества, считают в Кремле.

"Процесс урегулирования карабахского кризиса, находящегося в острой стадии, не должен и не может быть местом для какого-то соперничества или конкуренции", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, удалось ли Вашингтону сделать больше, чем Москве, по перемирию в Нагорном Карабахе.

"Разумеется, Россия как сопредседатель Минской группы готова приветствовать любые шаги, которые помогут остановить войну", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера.

"Сейчас мы внимательно продолжаем отслеживать ситуацию в зоне соприкосновения противоборствующих сторон. По-прежнему считаем, что никакого урегулирования, кроме мирного, у этой проблемы быть не может", - заключил представитель Кремля.