В Кремле заявили об уходе волны коронавируса на восток

Ситуация в плане распространения коронавируса тяжелая. Основная сила удара эпидемии сейчас пришлась на регионы, ушла на восток от Москвы, отметили в Кремле. Но мощности здравоохранения под контролем, регионы принимают решения по ограничениям и все они не носят характер остановки экономики.

"Безусловно, президент получает всю информацию, работает штаб, информационный центр и, конечно, и по линии федерального центра и отдельных регионов вся информация главе государства докладывается", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, фон достаточно тяжелый, - подтвердил представитель Кремля. - Сейчас основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы, она ушла на восток от Москвы, поэтому да, действительно, ситуация достаточно тяжелая в плане распространения коронавируса". "Это требует чрезвычайно энергичных усилий от федерального правительства и руководства регионов, что и делается", - заверил он.

"К сожалению, весь мир с этим сталкивается, и эта та реальность, в которой мы существует и с которой все должны бороться", - сказал про рост заболеваемости пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, что означают заявления, что ситуация под контролем, Песков пояснил: "Это, прежде всего, под контролем мощности в области здравоохранения - запас койко-мест, лекарств, средств индивидуальной защиты. Это первое, что позволяет контролировать эпидемиологическую ситуацию". "И, конечно, это нахождение такой золотой середины в плане принятия необходимых мер. Это в рамках уже особых полномочий губернаторов. При этом не нанося вреда и ущерба перспективам экономического развития", - добавил он.

Журналисты спросили, найдена ли эта золотая середина, и пресс-секретарь президента заметил, что разные регионы принимают разные решения в плане введения ограничений. "Но все эти решения не носят характер остановки экономики", - оценил он.