В Кремле заявили об уходе волны коронавируса на восток

Новости

В "Москва-Сити" пресекли незаконную торговлю алкоголем 15:44
Трамп призвал СМИ не замалчивать "ляпы" Байдена 15:38
Свердловским школам порекомендовали продлить каникулы до двух недель 15:34
АвтоВАЗ отстоял право на "4x4" через суд 15:30
"Краснодар" попросил РФС оценить судейство в матче РПЛ со "Спартаком" 15:28
Фергюсон вновь оскорбил Нурмагомедова 14:45
Роспотребнадзор закрыл "Известия Hall" за нарушения антиковидных мер 14:40
"Союзмультфильм" представил образ Зайца из новых серий "Ну, погоди!" 14:38
"Яндекс" опубликовал отчет о выдаче данных россиян по запросу властей 14:34
Песков назвал новой инициативой заявление Путина по ДРСМД 14:00
Курсанта, задержавшего в одиночку преступника, наградили медалью 13:50
Собянин открыл пятый резервный госпиталь в Москве 13:45
Голливуд снимает в Финляндии первый фильм на тему клонирования 13:34
В Кремле заявили о неуместности конкуренции в карабахском урегулировании 13:31
Лжецелители выманили у подростка ценности на 2 миллиона рублей 13:27
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро 13:27
Названа стоимость самой дорогой в Москве "однушки" 13:24
В Кремле не стали давать советов Лукашенко 13:21
Путин предложил проверить комплексы США и НАТО в Европе 13:20
В новой Москве раскопали сооружения 200-летней давности 13:16
В Латвии заключенным разрешили посещать похороны родственников 13:11
В Нижнем Тагиле ритуальщик попытался скрыть тело жертвы в чужой могиле 13:02
Пласидо Доминго пригласили принять участие в заседании Совета по культуре 13:01
Сотрудника склада в Подмосковье задержали за кражу 164 мобильных телефонов 13:00
И.о. главы Киргизии объявил, что намерен уйти в отставку 12:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
26.10.2020 14:20
Рубрика: Власть

В Кремле заявили об уходе волны коронавируса на восток

Текст: Кира Латухина
Ситуация в плане распространения коронавируса тяжелая. Основная сила удара эпидемии сейчас пришлась на регионы, ушла на восток от Москвы, отметили в Кремле. Но мощности здравоохранения под контролем, регионы принимают решения по ограничениям и все они не носят характер остановки экономики.

"Безусловно, президент получает всю информацию, работает штаб, информационный центр и, конечно, и по линии федерального центра и отдельных регионов вся информация главе государства докладывается", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
За сутки в России выявлено 17 347 случаев COVID-19 в 85 регионах

"Действительно, фон достаточно тяжелый, - подтвердил представитель Кремля. - Сейчас основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы, она ушла на восток от Москвы, поэтому да, действительно, ситуация достаточно тяжелая в плане распространения коронавируса". "Это требует чрезвычайно энергичных усилий от федерального правительства и руководства регионов, что и делается", - заверил он.

"К сожалению, весь мир с этим сталкивается, и эта та реальность, в которой мы существует и с которой все должны бороться", - сказал про рост заболеваемости пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, что означают заявления, что ситуация под контролем, Песков пояснил: "Это, прежде всего, под контролем мощности в области здравоохранения - запас койко-мест, лекарств, средств индивидуальной защиты. Это первое, что позволяет контролировать эпидемиологическую ситуацию". "И, конечно, это нахождение такой золотой середины в плане принятия необходимых мер. Это в рамках уже особых полномочий губернаторов. При этом не нанося вреда и ущерба перспективам экономического развития", - добавил он.

Журналисты спросили, найдена ли эта золотая середина, и пресс-секретарь президента заметил, что разные регионы принимают разные решения в плане введения ограничений. "Но все эти решения не носят характер остановки экономики", - оценил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Эксперты оценили, когда Россия выйдет на плато по COVID-19
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро
Способное достроить "Северный поток-2" судно отправилось к месту работ
Премьер Японии пообещал поставить точку в территориальном споре с Россией
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье