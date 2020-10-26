В Латвии заключенным разрешили посещать похороны родственников

В Латвии госслужбы будут доставлять особо опасных преступников на похороны родственников. До сих пор это было запрещено.

Все изменилось благодаря недавнему решению Конституционного суда республики. В прошлом году в суд обратился один из заключенных, которому во время отбывания срока запретили покинуть тюрьму и приехать на похороны матери. Мужчина написал иск в суд, указав, что запрет посещать похороны нарушает закон о его правах на частную жизнь.

Фемида в данном споре встала на сторону отбывавшего срок. При этом в решении суда указано, что право на посещение похорон родственников распространяется и на тех, кто совершил тяжкие преступления.

Самое интересное, что пока власти Латвии будут разрабатывать юридическую базу - кто и как будет конвоировать заключенных, опасные преступники смогут посещать похороны без надзора.

Однако имеется одна оговорка. Возможность посещать похороны будет не у всех заключенных, так как выход из тюрьмы некоторых из них может представлять угрозу безопасности общества. Речь, прежде всего, идет об особо опасных рецидивистах. Поэтому на данном этапе начальников тюрем наделили правом в индивидуальном порядке рассматривать каждую просьбу кратковременно покинуть тюрьму.