В новой Москве полицейские пресекли деятельность нарколаборатории

Правоохранители задержали троих наркодиллеров в поселении Сосенское.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что ими оказались мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, проживающие в столице. При обыске в жилище злоумышленников полицейские обнаружили более 40 единиц лабораторного оборудования, предназначенного для изготовления наркотиков, и неизвестное вещество. Согласно проведенному исследованию, изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство - мефедрон, общей массой около 4,6 килограмма.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и статьей 228.1 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.