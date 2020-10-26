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26.10.2020 03:00
Рубрика: Экономика

В ОНФ обеспокоены ростом тарифов ЖКХ из-за аварий на теплотрассах

Текст: Марина Трубилина
Число жалоб на аварии в теплосетях в этом году увеличилось вдвое, отмечают эксперты Общероссийского народного фронта, проводящие мониторинг "С теплом труба".
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

В ходе мониторинга в 30 регионах уже выявлено более 14 километров теплосетей с поврежденной теплоизоляцией, сообщают в ОНФ. Так, в Архангельске уже который год требуется ремонт труб на улице Осипенко, через повреждения пробиваются клубы пара. Много лет оголены 500 метров теплотрассы, ведущей к микрорайону Вересники города Кирова.

Фото: iStock
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Теплоснабжение - одна из самых проблемных сфер ЖКХ, считают в ОНФ. Из-за высокого уровня износа (более 50%) и устаревшего оборудования топливо используется неэффективно. По оценке общественников, потери тепловой энергии за 10 лет выросли на 44%. Суммарные потери в теплосетях достигают 30%, а иногда 45%, срок службы теплотрасс в 4-6 раз ниже нормативного, Физический износ отопительных котельных составляет около 60%, тепловых сетей - 65%.

"Потери тепловой энергии приводят к росту коммунальных платежей и увеличению тарифов. Мы выявляем множество нарушений перед началом каждого отопительного сезона", - говорит руководитель регионального отделения ОНФ в в Московской области Юлия Белехова.

Огромное количество жалоб - как на рост стоимости тепла, так и на крайне неудовлетворительное состояние наружных сетей отопления - поступает общественникам в Челябинской области. С июля тариф на тепло в Челябинске вырос на 4,5%, при этом региональное министерство тарифного регулирования сообщило, что рост тарифа мог составить 17%, однако субсидирование за счет бюджетных средств позволило сдержать рост. Такое искусственное сдерживание негативной динамики без модернизации системы теплоснабжения активисты ОНФ считают неэффективным и нерациональным. "Тепло не доходит до квартир. В некоторых населенных пунктах из-за износа инфраструктуры теплопотери доходят до 40%, это критический показатель. Необходимо сделать так, чтобы темпы ремонта опередили темпы износа, но это невозможно, пока ситуация отдана на откуп одних лишь муниципалитетов. Мы видим выход в создании единой программы модернизации сетей теплоснабжения", - считает эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В Алтайском крае, где многие инженерные сети появились еще в конце 1940-х годов, их износ - от 50% до 75%. Масштабных капитальных ремонтов до последнего времени в крае не было. В Барнауле "Сибирская генерирующая компания" инвестирует более 1,3 млрд рублей в обновление теплосетей, но этого хватит на перекладку лишь 30 км труб из 1300 км (общая длина теплосетей Барнаула). В селах и малых городах, где живет почти половина населения края, ситуация еще сложнее, там нет инвесторов с такими возможностями, и они вряд ли появятся .

По итогам мониторинга ОНФ составит рейтинг городов с самой большой протяженностью поврежденных теплотрасс. Сообщить о проблемных местах на теплотрассах можно в региональные отделения ОНФ.

По данным на конец 2017 года в замене нуждалось более 29% теплосетей в стране - более 49 тыс. км, сообщает Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС). При этом с 2006 по 2017 год менялось лишь от 2% до 3,3% труб, так что аварийный фонд ежегодно увеличивался.

Минстрой разработал программу по замене коммунальных сетей с износом более 60%. Недавно правительством были выделены средства на реализацию пяти пилотных проектов в рамках этой программы. По расчетам ведомства, грамотное вложение средств в модернизацию коммунальной инфраструктуры должно окупиться в течение 3-5 лет.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Кроме того, в сентябре была запущена общероссийская система мониторинга аварий в ЖКХ, установлены единые параметры - что считать "аварией" или "инцидентом". Предполагается, что система должна выявить самые слабые места в системе, которые будут ремонтировать в первую очередь.

Поскольку на основе полученных данных самым неблагополучным регионам будут выделяться бюджетные средства, органы местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации теперь заинтересованы в публикации реальных данных, приукрашивать ситуацию им становится невыгодно, подчеркивают в АПТС.

Экономика ЖКХ

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