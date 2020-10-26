В Сингапуре участников крупных мероприятий протестируют на коронавирус

В Сингапуре участников крупных мероприятий начали проверять на коронавирус. Первыми экспресс-тесты сдали те, кто приехал на форум "Международная энергетическая неделя". Получив отрицательный результат, гости могут проходить непосредственно в зал заседаний, пишет ТАСС.

"Международная энергетическая неделя" - первое крупное мероприятие, проводимое на острове, после долгого перерыва, связанного с пандемией SARS-CoV-2. На нем могут одновременно присутствовать 250 человек. Правда, все они должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. При этом в Сингапуре уже почти месяц выявляют не более 10 инфицированных в сутки. В основном это люди, прибывающие из-за рубежа. Всего в стране почти 58 тысяч заразившихся. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 28 человек.