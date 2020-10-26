В Тольятти сделали самолет для авиахимических работ

Резидент технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в Тольятти провел летно-конструкторские испытания нового одноместного самолета "СК-01", предназначенного для авиахимических работ. Недавно компания оформила сертификат летной годности, на очереди - получение регистрационного знака.

Новый самолет может взять на борт 160 литров химреактивов для обработки посевов от вредителей и болезней. Фото: Архив компании "Серебряные крылья"

К следующим этапам испытаний планируется привлечь нескольких опытных пилотов-"химиков" для получения дополнительной информации. При проектировании техники учитывали особенности действующего законодательства в области авиахимических работ и опыт пилотов. В частности, тольяттинцы ориентировались на опыт саратовской авиакомпании "Аэрон", которая на протяжении десяти лет занимается коммерческой эксплуатацией самолетов для авиахимии. Ее специалисты сформулировали основные требования к воздушному судну. Поэтому шасси сделали такими, чтобы "СК-01" мог взлететь и приземлиться, например, на грунтовые дороги.

Емкость топливного бака судна - 60 литров, размах крыла - десять метров. Машина сделана так, чтобы у пилота был хороший обзор. В нижней части корпуса установили съемный бак для жидких химвеществ емкостью 160 литров, под крылом на штангах разместили аппаратуру для ультрамелкого распыления.

Самолет на треть состоит из закупаемых комплектующих, а остальное компания выпускает сама. Причем основные элементы конструкции фюзеляжа делаются по новой технологии.

"Самолет производится из композитных материалов. После создания математической модели планера изготавливается оснастка матрицы для деталей, затем идет их "выклейка" в матрицах под вакуумом. Применение этих технологий позволит снизить трудоемкость изготовления, количество используемого материала и, как следствие, себестоимость продукта", - рассказал директор компании "Серебряные крылья" Валерий Андреев.

"СК-01" будет стоить в два раза дешевле иностранных аналогов. При получении заказов на изготовление у компании уйдет около одного-двух месяцев. По словам специалистов, в России сейчас поля опыляют старенькие Ан-2, а то и дельтапланы, поэтому потребности внутреннего рынка малой авиации в новом самолете такого типа достаточно велики.

У тольяттинского предприятия уже есть опыт производства полного цикла других легкомоторных самолетов - выпущено более сотни машин. Компания делает легкий гидросамолет-амфибию "Корвет-СК" и его модификации, легкий двухместный самолет "Цикада-М" общего назначения и его модификацию для авиахимических работ, легкий четырехместный "СК-04". Легкомоторные самолеты применяются для аэрофотосъемки, мониторинга с воздуха, тушения пожаров, авиахимии, подготовки пилотов, а также туристических целей.