В жюри конкурса News Photo Awards.Overcoming COVID вошли известные фотожурналисты

Организаторы международного конкурса для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID объявили состав жюри. Его интернациональная команда включает известных фотожурналистов, являющихся ведущими экспертами отрасли и представляющих известные СМИ.

Работы будут оценивать :

Хитоси Оикава, управляющий директор отдела аудиовизуальных новостей Kyodo News,

Стефания Иантаффи, руководитель фоторедакции ANSA,

Мартин Кин, руководитель фоторедакции PA Media,

Григорий Дукор, руководитель редакции фотоинформации агентства ТАСС,

Павел Копчински, фоторедактор агентства Reuters, ответственный за деятельность компании в Центральной и Восточной Европе и за глобальные спортивные мероприятия,

Александр Земляниченко, руководитель фотослужбы московского бюро агентства Associated Press,

Младен Антонов, специальный фотокорреспондент агентства France Presse в Москве,

Юрий Козырев, основатель фотоагентства NOOR,

Гари Хершорн, канадский фотожурналист и фоторедактор.

Конкурс News Photo Awards. Overcoming Covid был запущен информационным агентством ТАСС. Участие в конкурсе бесплатное, в нем может принять участие любой фотограф, работающий или сотрудничающий со СМИ. В конкурсе предусмотрены две номинации - "Одиночная фотография" и "Репортаж". Их победители получат по три тысячи долларов. Лучшему снимку из всех присланных будет присуждено "Гран-при", автор этого фото получит десять тысяч долларов. Победители будут названы 11 марта, в годовщину объявления пандемии коронавируса Всемирной организацией здравоохранения.

Официальный сайт конкурса - https://npacontest.com/